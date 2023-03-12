Іран заявляє, що експорт нафти досяг найвищого рівня з моменту відновлення санкцій США

За словами влади Ірану, в поточному фінансовому році було експортовано на 83 мільйони барелів нафти більше порівняно з попереднім роком.

Експорт нафти з Ірану досяг найвищого рівня з моменту відновлення санкцій США в 2018 році.

Про це заявив міністр нафти країни Джавад Оуджі, повідомляє Reuters.

Після виходу США з ядерної угоди 2015 року і відновлення санкцій проти Тегерана в 2018 році, експорт іранської нафти і доходи від неї значно скоротилися, оскільки лише кілька країн, за помітним винятком Китаю, продовжують купувати іранську нафту.

Іранський міністр каже, що в поточному фінансовому році, починаючи з 21 березня 2022 року, було експортовано на 83 мільйони барелів нафти більше порівняно з попереднім фінансовим роком (березень 2021-2022 років).

Це на 190 мільйонів барелів більше, ніж два роки тому, за словами Оуджі, який додав, що експорт газу збільшився на 15% у 2022-2023 роках порівняно з попереднім фінансовим роком.

Нещодавно Сполучені Штати запровадили санкції проти 39 організацій, багато з яких розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах і Гонконгу. Ці організації, за словами Вашингтона, сприяють доступу Ірану до світової фінансової системи, США описують їх як "тіньову банківську" мережу, що переміщує мільярди доларів.

Брайан О'Тул, колишній співробітник Міністерства фінансів США, заявив, що рішення Вашингтона вдарять по здатності Ірану продовжувати продавати нафту і отримувати за це гроші.

Іранська ядерна угода була досягнута у 2015 році між Іраном та США, Великою Британією, росією, Францією, Китаєм, Німеччиною, ЄС. Іран погодився обмежити свою ядерну діяльність і допустити міжнародних інспекторів в обмін на скасування руйнівних для країни економічних санкцій.

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія відновила дипвідносини з Іраном.