Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер

Том Купер запевняє, що наївно мріяти, що поразка Ірану якось позитивно вплине на хід війни росії проти України. Наприклад, на виробництво "Шахедів". росія самодостатня в їхньому виробництві, особливо коли 90% деталей постачається з Китаю. Крім того, дружба Нетаньягу з путіним нічого доброго для України не віщує. Достатньо пригадати інформаційний скандал довкола нібито постачання Україні пускових установок Patriot.

З чого ж почати сьогодні..?

Ага, звичайно. Думаю, буде корисно почати з важливої інформації для українців та тих, хто цікавиться подіями в Україні.

Шановні читачі, ті з вас, хто сподівається, що агресія Ізраїлю проти Ірану може зменшити, стримати або навіть зупинити російський напад на Україну за допомогою безпілотників, потрапляють у чергову ілюзію (а потім ще одну, засновану на ізраїльських брехнях).

Це тому, що продаж Іраном шахедів росії був разовою угодою: 6000 дронів в обмін на золото. Ось і все. Це було в 2023 році, і відтоді Іран не поставляє жодних БПЛА до росії. Я досить докладно пояснив чому в статтях Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 та Розгардіяш в російсько-іранських угодах про постачання зброї 2. Стає досить безглуздим публікувати такі статті, якщо я весь час мушу про них нагадувати, бо люди їх не читають… чи не так?

Крім того, якщо ви пошукаєте в Google лише 30 секунд, то швидко знайдете безліч добре задокументованих статей (більшість з яких базуються на українських інспекціях вилучених російських уламків), де пояснюється, що 80-90 % деталей, встановлених у російських дронах (включаючи не лише електроніку, але й двигуни), є китайського походження.

Це означає: навіть якщо я регулярно використовую термін шахед для опису російських ударних БПЛА, щоночі в повітряний простір України випускається 300-400 таких апаратів, а системи, про які йдеться, "зібрані в росії" (де, строго кажучи, навіть це є перебільшенням) Geran-1, Geran-2, Geran-3, Garpiya тощо.

Сенс в тому, що росії не потрібна допомога Ірану для складання таких дронів. росія не хоче залежати від Ірану. росія не має жодних військових чи економічних союзів з Іраном. Насправді росіяни знають про зв'язки між Нетаньягу і путіним набагато більше, ніж пересічні громадяни Заходу. Вони, росіяни, знають про те, що Нетаньягу радо надає громадянство всім росіянам, які хочуть оселитися в Ізраїлі (в тому числі, насамперед, різним мафіозним босам, чиї "охоронці" потім із задоволенням стріляють один в одного вночі на вулицях Тель-Авіва). ... і принаймні відтоді, як путін пояснив їм, що Ізраїль – це братня, російськомовна нація, "половина росії" відверто святкує поразку Ірану від Ізраїлю. Для росіян Іран – це лише пішак. Щось, що путін із задоволенням використовує, щоб грати роль "стратегічного генія" і посередника в угодах.

Щось подібне справедливо для всіх тих, особливо українців, хто зараз очікує, що Трамп і Нетаньягу "доконають Іран", щоб потім вони могли взятися за росію, перемогти її, а потім провчити китайців, щоб ті не нападали на Тайвань...

М'яко кажучи, таке мислення не можна назвати навіть мріями. Навіть науковою фантастикою. І це не лише тому, що Гегсет підтвердив, що США повністю припинили військову підтримку України.

Причина набагато важливіша: прибуток. Не лише союз Нетаньягу з путіним, але й союз тих, хто для них важливий, і це не тільки такі особистості, як Маск, Тіль тощо з інвесторами (читай: арабськими диктаторами) з Королівства Саудівська Аравія, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Катару тощо. Всі вони, своєю чергою, перебувають в союзі як з росією, так і з КНР (якщо є сумніви: загугліть "ОАЕ, Китай, союз" або "Саудівська Аравія, Китай, союз", і побачите результати на власні очі). Ось чому ми бачимо такі фотографії, як розгортання літаків Mirage (та іншої західної техніки) ВПС ОАЕ в КНР для спільних навчань...

…або катарські EF-2000 у спільних навчаннях з Пакистаном (завдяки чому Китай отримує додаткову інформацію про західні бойові літаки).

…і чи потрібно мені детально пояснювати, наскільки всі вони, путін і всі можливі арабські диктатори, радіють наступу Нетаньягу на Іран, що спричиняє стрімке зростання цін на нафту?

Висновок: для будь-кого, хто має більше ніж одну клітину мозку, має бути абсолютно зрозуміло, що Україна настільки неважлива, що неможливо переоцінити цей факт. Згадані персонажі здійснюють геноцид палестинців, який транслюється в прямому етері: найновіший метод полягає в тому, щоб залучити маси голодуючих цивільних осіб, половина з яких діти, до пунктів розподілу гуманітарної допомоги, а потім обстрілювати їх з мінометів, гармат і кулеметів десятками…

...але ви очікуєте, що вони поспішать на допомогу Україні, бо росіяни вбили 19 українських цивільних осіб минулої ночі? Як це антисемітськи, і також невігластво щодо того, що еліти Заходу більше бояться розпаду росії в разі її поразки в Україні і турбуються про збереження своїх ділових зв'язків з Пуддінгом, ніж про допомогу Києву в обороні країни...

Серйозно: будьте ласкаві і знайдіть собі щось інше, щоб святкувати і мріяти.

ракетоносці Хаменеї

Тепер повернемося до агресії Ізраїлю проти Ірану... Де сперш я хотів би зауважити, що ні, я не вважаю Іран здатним виграти цю війну. Насправді, становище Ірану майже безнадійне. Не лише через (значну) технологічну перевагу Ізраїлю, підрив іранської системи командування. Це насамперед через фундаментальні стратегічні помилки, яких припустилася диктатура КВІР протягом останніх 20 років.

Розумієте, старі генерали КВІР (більшість з яких, тим часом, були вбиті ізраїльтянами) були не тільки ендемічно корумпованими (як іранські генерали вже з часів правління шаха), але й одержимими ракетами. Можна сказати, що коли вони прийшли до ідеї стати одержимими ракетами, на початку 2000-х років це було нормально. Навіть хороша ідея. Тому що країна не могла відновити свою повітряну міць: росія не постачала, а Китай не мав що постачати. Тож вони взялися за розробку щита у вигляді ракет класу "земля-повітря" (ЗРК) і меча у вигляді балістичних ракет середньої дальності (БРСД).

Проте у 2011 році вони також запустили свій проєкт "Врятувати рядового Башара" в Сирії, а потім протягом наступних 13 років витратили на це (щонайменше) $200 млрд. Це залишило Іран без грошей, необхідних для більш швидкого розширення можливостей ЗРК та БРСД. Водночас, незважаючи на фінансування відновлення в період 2008-2012 років, розумники з генералів КВІР залишили ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF) настільки позбавленими фінансування, що станом на 2024 рік вони фактично були виведені з ладу. Звісно, після остаточного провалу угоди з росією щодо Су-35 наприкінці минулого року КВІР надала ВПС Ірану фінансування для додаткового капітального ремонту F-14, але на той час було вже запізно...

Що стосується "як це сталося": я вважаю іронічним, що хтось досі вважає Іран "теократією", де режим є очевидною клептократією, що маскується під релігію, якою керують, серед інших, екстремістські релігійні фанатики...

що нагадує мені, як добре, що немає екстремістських релігійних фанатиків при владі в геноцидних ідіократіях Ізраїлю чи США...

...Я, щиро кажучи, відчуваю полегшення від цього усвідомлення (навіть свербіж у моєму мізинці майже зник)...

Але я відхиляюся від теми... отже, перемотаємо вперед: навіть у перші три-чотири дні останньої ізраїльської агресії проти Ірану, хоча його верхівка старих генералів була знищена, КВІР продовжував робити стратегічні помилки. Як завжди, КВІР веде війну за допомогою повідомлень, сигналів і символів. Відповідно, операція True Promise 3 залишалася характерною тим, що можна описати як звичайну PR-шараду. Гучні оголошення, за якими слідували масові ракетні удари, які лише виставляли підрозділи Повітряно-космічних сил КВІР (IRGCASF) під удар ізраїльської авіації та БПЛА. Вони вивозили свої пускові з ракетами, демонстративно виїжджали з ними, а потім запускали їх групами. Зрештою, ці демонстративні операції досягли таких масштабів, що сильно нагадали мені часи кінця вересня – початку жовтня 1980 року, коли контрольовані тегеранським режимом іранські ЗМІ публічно оголошували про кожен повітряний удар IRIAF по нафтовій промисловості Іраку – заздалегідь.

Типовий груповий запуск для цілей лайно-піару з початку цієї війни.

Втім, це виявилося надзвичайно дорогим: за оцінками, до третини з приблизно 300-350 пускових для балістичних ракет було знищено, при цьому (можливо, разом із численними приманками або невинними цивільними вантажівками... але ж в Ірані немає невинних цивільних вантажівок: є тільки терористичні, антисемітські вантажівки).

Зрештою, новому начальнику Генерального штабу Ірану, контр-адміралу (у відставці) Саярі (колишньому бійцю SBS і ветерану ірано-іракської війни) знадобилося кілька днів, щоб переконати КВІР змінити свій спосіб дії. З 16 червня, замість того, щоб виводити багато пускових одночасно, КВІР робить це лише з двома, трьома або чотирма пусковими установками, а потім швидко випускає кілька ракет, перш ніж зникнути – зазвичай до того, як ізраїльтяни можуть націлитися на пускові.

Вочевидь це призводить до значно меншої кількості вражаючих дій в небі Ізраїлю щоночі. Іноді це призводить до ракетних ударів по Ізраїлю і вдень. Але, своєю чергою, це дозволяє Ірану продовжувати виснажливу битву і чим довше вона триває, тим краще для режиму в Тегерані (і, як ми побачимо, також для ефективності ударів балістичними ракетами). Звісно, це справедливо лише допоки Нетаньягу не перетворить США на зовнішнього суб'єкта Ізраїлю, а американські збройні сили – на продовження Ізраїльських сил оборони (IDF), нарешті змусивши Трампа приєднатися до цієї війни.

Іранські цілі

Очевидно, що Саярі все ще має серйозну проблему з командуванням і контролем над КВІР, а саме з визначенням цілей. Звісно, близько 99 % людей, які стежать і коментують цю війну в соцмережах, насамперед потужна і всюдисуща сіоністська гімнопіар-індустрія – знають на 1792 % напевно, що іранці націлюються тільки на цивільних. Дійсно, 10 мільйонів цивільних перебувають під атакою Ірану, так стверджує офіційна армія Ізраїлю.

Насправді... і незважаючи на напружені зусилля військової цензури Сил оборони Ізраїлю, спрямовані на обмеження всіх пов'язаних з цим повідомлень (включаючи погрози не лише закрити будь-які ЗМІ, що публікують відео або конкретно згадують, що вразили іранці), наявні докази підтверджують тільки одне: КВІР вибирає цілями виключно

а) ізраїльську розвідувальну службу Моссад та пов'язані з нею військові підрозділи (підрозділ 8200, підрозділ 9900);

б) авіабази ВПС Ізраїлю (насамперед Тель-Нов і Неватім);

в) об'єкти Ізраїлю подвійного призначення (див. НПЗ і ТЕС у Хайфі), та

г) позиції ЗРК, що захищають вищезазначені об'єкти.

Ви вважаєте, що для цього немає доказів?

О, є. Просто всі західні професійні експерти, які старанно визначають географічне місцезнаходження всіх можливих ізраїльських авіаударів по Ірану, наполегливо не роблять нічого подібного з іранськими ракетними ударами по Ізраїлю. Бо це антисемітизм, знаєте. Отже дозвольте мені повернутися до іранських антисемітів, які роблять те саме: пізніше ви можете скаржитися на те, що все це неправильно.

Наприклад, 15 червня КВІР майже влучив у позицію ЗРК Arrow-III: цей Shahed-101 був збитий вогнем з бойового гелікоптера AH-64 Apache, коли вже пікірував на неї.

В ніч з 15 на 16 червня КВІР завдав удару по ЗРК "Залізний купол" або "Слінг Давида" в Хайфі...

...а потім пішли далі, щоб... гм... не зносити місцеву ТЕС та НПЗ. Оскільки на придбання необхідних запчастин йде дуже багато часу, лише ремонт електростанції, ймовірно, займе 13-15 місяців.

Пізніше ввечері іранці не влучили в АБ "Неватім" (можливо/імовірно, також цілячись у ядерний комплекс "Дімона"), що спричинило пожежу, яку не могли загасити кілька годин...

Вчора КВІР також не влучив у військовий розвідувальний комплекс "Глілот" на півночі Тель-Авіва

...так само, як і та іранська ракета, яка не влучила в щось поруч з автобусним депо Герцлії, і щодо якої ВВС натякнула, що це було "щось розвідувальне або військове" (але не змогла надати жодних подробиць через ізраїльську цензуру), явно промахнулася і влучила в цивільних осіб...

Факт є фактом: те, що іранці завдають ударів по ізраїльських розвідувальних і військових об'єктах, просто не може бути правдою. По-перше, це антисемітські заяви, а по-друге, тому що ізраїльська і американська в Ізраїлі ППО збила 194 % всіх вхідних іранських терористичних ракет, спрямованих на ізраїльських цивільних осіб. Так само, як і тоді, коли той ЗРК, що захищав комплекс Глілот, промахнувся з чотирма перехоплювачами...

Крім того, іранці не влучили в логістичний центр ЦАХАЛу в Амані:

...або у щось в районі Афули, що відреагувало вторинними вибухами і великою пожежею:

Минулої ночі одна з ракет "Фаттах-1" не влучила в район аеропорту ім. Лод/Бен Гуріона, інша не влучила в ЗРК "Залізний купол" під Нетанією, ще одна або дві ракети не влучили в район Хайфи, а третя "Фаттах-1" не ухилилася від 17-20 ізраїльських протиракет, щоб влучити в щось у Тель-Авіві. Своєю чергою ще один (4-й, 5-й чи 6-й за останні 48 годин) ізраїльський ЗРК Arrow-III все ж таки зіпсувався, вирішив стати антисемітом і вийшов з ладу на старті...

Це настільки багатообіцяюче для проєкту "Небесна варта", який фінансується Європою і керується Ізраїлем, що я не можу сказати. Не можу дочекатися, як в мене влучить уламок ізраїльської ракети, коли вони встановлять кілька Arrow-III в Австрії...

Загалом, лише минулої ночі було зафіксовано близько 30 іранських ракет, які були запущені.

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