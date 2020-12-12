Іранську зірку Instagram засудили до 10 років ув'язнення

Вона спотворювала фото, щоб бути схожою на "Труп нареченої"

19-річну іранку Фатеме Хішванд, відому як Сахар Табар, засудили за те, що вона публікувала в Instagram свої спотворені фотографії. Дівчина заявляла, що хотіла бути схожою на героїню мультфільму "Труп нареченої", хоча західні медіа припускали, що вона хотіла бути схожою на акторку Анджеліну Джолі.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.

Її звинуватили в неповазі до Ісламської республіки та розбещенні молоді. Дівчину затримали ще в жовтні 2019 року за звинуваченнями у богохульстві, підбурюванні до насильства, отриманні доходів незаконним способом та розбещенні молоді, але згодом два звинувачення зняли. Навесні Фатеме відпустили з-під варти, бо в неї діагностували COVID-19.



Фото з твіттера @istihbaratvip

Наприкінці жовтня 2019 року іранське телебачення транслювало її "зізнання у злочинах". Були чутки, що дівчина зробила понад 50 пластичних операцій, щоб бути схожою на Анджеліну Джолі. Але Фатеме заперечила це.

За її словами, вона не схожа на ту дівчину з фотознімків. Фатеме робила макіяж, а потім редагувала фотографії, щоб бути схожою на героїню анімаційного фільму "Труп нареченої".

Зазначається, що у дівчини був психічний розлад і вона відвідувала психіатричну лікарню. Тому адвокати просили відпустити її під заставу, але їм відмовили.

Instagram-сторінку Сахар Табар видалили після того, як її затримали торік.

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