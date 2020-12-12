Іранську зірку Instagram засудили до 10 років ув'язнення
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.
Її звинуватили в неповазі до Ісламської республіки та розбещенні молоді. Дівчину затримали ще в жовтні 2019 року за звинуваченнями у богохульстві, підбурюванні до насильства, отриманні доходів незаконним способом та розбещенні молоді, але згодом два звинувачення зняли. Навесні Фатеме відпустили з-під варти, бо в неї діагностували COVID-19.
Фото з твіттера @istihbaratvip
Наприкінці жовтня 2019 року іранське телебачення транслювало її "зізнання у злочинах". Були чутки, що дівчина зробила понад 50 пластичних операцій, щоб бути схожою на Анджеліну Джолі. Але Фатеме заперечила це.
За її словами, вона не схожа на ту дівчину з фотознімків. Фатеме робила макіяж, а потім редагувала фотографії, щоб бути схожою на героїню анімаційного фільму "Труп нареченої".
Зазначається, що у дівчини був психічний розлад і вона відвідувала психіатричну лікарню. Тому адвокати просили відпустити її під заставу, але їм відмовили.
Instagram-сторінку Сахар Табар видалили після того, як її затримали торік.
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