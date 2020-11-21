Ірландія - на крові, Північна Корея - на годинниках. На чому тримається експорт країн світу?
За прогнозами СОТ, у 2020 році обсяги світової торгівлі впадуть на 9,2%. Раніше очікувалося падіння на 12,9%.
Падіння торгівлі буде непропорційним для різних категорій товарів, а отже, неоднаково вдарить по економіках різних країн.
Так, запровадження карантину в більшості країн обвалило вартість нафти, яка у квітні торгувалася за від'ємними цінами. Найбільше від цього постраждали економіки країн-експортерів нафти.
Натомість попит на продовольчі товари залишився відносно стійким. Через це, зокрема, торговельний баланс України у 2020 році став профіцитним: за імпортні нафтопродукти ми стали платити менше, але при цьому зберегли експорті надходження від продажу продовольчих товарів.
Зараз світ стоїть на порозі нового карантину. По кому він вдарить?
Якщо припустити повторення обвалу цін на нафтопродукти, то від цього постраждають економіки країн Близького Сходу, Північної Африки та Америки, Середнього Сходу та Росії.
Традиційно найбільшу частину українського експорту становлять продовольчі товари, зокрема соняшникова олія, тому обмеження пересування навряд чи негативно вплине на експортні надходження України.
Від яких товарів залежать інші країни? Виявляється, експортні надходження деяких країн – це далеко не традиційні групи товарів.
ЕП наводить дослідження ресурсу howmuch.net, яке демонструє, від яких товарів залежать економіки різних країн. У дослідженні використані дані провідного французького центру економічних досліджень та аналізу CEPII за 2018 рік.
Нафта є найбільш поширеною статтею експорту у світі, що охоплює Північну Америку, Африку, Близький Схід і Росію.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Ірландія і кров
Ірландію, як правило, асоціюють з пабами, пивом, вівчарством та ІТ-галуззю. Економіка цієї європейської країни достатньо диверсифікована: країна експортує товари хімічної промисловості, ІТ, фінансові послуги, товари машинобудування.
Однак товар, який ця країна найбільше продає за кордон, - це кров та її похідні продукти.
Ірландія - це домівка для дев'яти з десяти найбільших фармацевтичних компаній світу. Їх у цій країні найбільше приваблюють сприятливі податкові умови (ставка податку на прибуток - лише 12,5%), хороші умови ведення бізнесу та освічене англомовне населення.
Ці ж фактори стали причиною того, чому саме в Ірландії відкривають свої європейські офіси найбільші ІТ-компанії світу.
У 2019 році Ірландія експортувала людської і тваринної крові та продуктів її переробки на 34,41 млрд дол. Це близько 20% від експорту всіх товарів з цієї країни.
Найбільше крові з Ірландії імпортують США, Бельгія, Люксембург та Швейцарія.
Крім Ірландії, кров є найбільш поширеним товаром експорту для острова Святої Єлени з населенням близько 4,5 тис осіб. У 2018 році острів експортував крові на 9,5 млн дол. Усю кров та продукти її переробки придбали Бельгія та Люксембург.
Північна Македонія, яка працює на німецькі авто
Північна Македонія (до перейменування у 2019 році - Колишня югославська республіка Македонія) - ще одна балканська країна, яка може здивувати своїм експортом.
У 2010 році там відкрилася фабрика британської Johnson Matthey Plc, яка виготовляє каталітичні нейтралізатори - апарати, що зменшують токсичність вихлопних газів автомобілів.
Фабрика з того часу розширилася. Це й не дивно, адже попит на її товари зріс: вимоги до екологічності автомобілів у ЄС та решті світу з року в рік лише посилюються.
Наразі частка каталітичних нейтралізаторів в експорті країни становить 19,2%, а це 1,45 млрд дол. Як не дивно, але майже всі ці товари імпортує Німеччина - один з найбільших автовиробників у світі.
Виробництво автомобілів та літаків більш поширене в Європі. Провідна економічна держава континенту Німеччина щорічно експортує авто на 155,7 млрд дол. Франція щорічно відправляє за кордон літаків Airbus на 43,8 млрд дол. Великобританія експортує автомобілів на 43,4 млрд дол.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Італія і фарма
Італія - одна з найбільших економік Європи. Її експорт достатньо диверсифікований, а найбільше валютних надходжень ця країна отримує від туризму.
Якщо глянути на товарну структуру експорту, то Італія - одна з небагатьох країн Західної Європи, яка найбільше експортує не автомобілі, а фармацевтичну продукцію.
Хоча Італія - батьківщина таких відомих автомобільних брендів як Fiat, Ferrari, Lamborghini та Maserati, їхній сукупний експорт все одно менший за продаж фармацевтичних препаратів. У 2018 році він становив 20,2 млрд дол, а країна стала найбільшим виробником лікарських засобів у Європі.
Італійські фармацевтичні компанії налічують 66,5 тис працівників. Найбільша компанія - Menarini - була заснована у 1886 році. Вона має оборот 3,7 млрд євро і спеціалізується на розробці та виробництві ліків проти серцево-судинних хвороб, онкозахворювань, болю, запалень та астми.
Переважну більшість доходів Menarini, як і решта великих фармацевтичних компаній Італії, отримує від експорту. З 2010 року експорт ліків з Італії виріс удвічі.
Боснія і Герцеговина та її "вугільна" електрика
Загальний експорт товарів з Боснії і Герцеговини у 2018 році становив 7,8 млрд дол. Країна виробляє та експортує товари металургії, машинне обладнання та сировину. Однак найбільшою статтею її експорту є електроенергія. Її продали на загальну суму 445 млн дол.
Річ у тім, що Боснія і Герцеговина виробляє набагато більше електроенергії, ніж може спожити. Більшість електрики виробляють вугільні теплоелектростанції, які не оновлювалися десятки років. Через це боснійські міста часто входять до переліку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.
35% електроенергії в країні виробляють ГЕС - це близько половини всіх потреб країни в енергії. Більшість електрики Боснія і Герцеговина експортує до сусідніх Сербії та Хорватії.
Нафтова промисловість відіграє важливу роль в експорті Північної Америки. США є найбільшим виробником і найбільшим споживачем нафти. Мексика переважно експортує авто, в основному у США, на 50,7 млрд дол.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Коста-Рика: вдале розташування і податкові пільги
Ця латиноамериканська держава, на відміну від своїх сусідів, спеціалізується на експорті медичного обладнання. На північ від Коста-Рики країни експортують переважно текстильну продукцію, а на південь – нафту.
Причиною цього феномену є те, що Коста-Рика має вигідне географічне розташування (на межі Північної та Південної Америк, вихід до Атлантичного і Тихого океанів), а також найбільш освічене населення в регіоні. У 1949 році країна розпустила армію та інвестувала відповідні державні видатки в освіту.
У країні діють сприятливі податкові правила для компаній, що інвестують понад 150 тис дол: вони звільняються від податку на прибуток на вісім років, а наступні чотири роки платять лише половину податку.
Ці умови привабили багатьох виробників медичного обладнання. За підсумками 2018 року, Коста-Рика експортувала цих товарів на 2,69 млрд дол і посіла 11 місце у світі за експортом медичного устаткування.
Майже 61% цього обладнання придбали США - між цими країнами існує зона безмитної торгівлі.
Експорт у Південній і Центральній Америці виглядає інакше. Нікарагуа, Сальвадор і Гватемала експортують футболки, Венесуела - нафту (23,2 млрд дол), Бразилія - зерно (33,2 млрд дол), Куба - сигари, Кайманові острови - яхти, Гренада - мускатний горіх.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Сент Кіттс і Невіс - найбільший виробник електроніки в регіоні
Сент Кіттс і Невіс - невелика острівна держава у Карибському морі з населенням близько 42 тис осіб. Як і багато її сусідів, ця країна - популярний туристичний напрямок.
До 2005 року найбільшою статтею експорту товарів Сент Кіттс і Невісу був цукор. Однак коли світові ціни на нього стрімко впали, уряд вирішив відкрити індустріальний парк.
Наразі найбільшою статтею експорту країни є телекомунікаційне обладнання. Ця країна є найбільшим експортером електроніки у Східнокарибському регіоні. Там виробляють автомобільні та кишенькові радіоприймачі і їх компоненти.
За 2018 рік із Сент Кіттс і Невісу експортували телекомунікаційного обладнання на 13,3 млн дол. Його частка становила 18,3% від усього товарного експорту країни.
Останнім часом виробництво електроніки на островах знижується, а фабрики, які працевлаштовують переважно жінок, закриваються.
Електронна промисловість як основна стаття експорту найбільш поширена в Азії. Країни регіону, як і Європа, експортують багато готової продукції, але типи промислових товарів і базові галузі різні. Один тільки Китай щорічно відправляє по всьому світу електрообладнання на 223 млрд дол.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Північна Корея та її годинники
Одна з найзакритіших країн світу, яка "славиться" своїми ядерними амбіціями і тоталітарним комуністичним режимом, спеціалізується на експорті… годинників та їхніх складових.
За даними Observatory of Economic Complexity, у 2018 році експорт товарів з Північної Кореї становив 291 млн дол. Майже 11% цієї суми становили годинники та їхні складові. Усю цю продукцію Північна Корея експортувала до Китаю.
Про годинникову промисловість Північної Кореї відомо небагато. Наприкінці 1970-х років у країні збудували фабрику "Моранбонг" ("пагорб півоній").
Для фабрики придбали дороге швейцарське обладнання, однак воно виявилося старим. За цю угоду швейцарські компанії заплатили великий "відкат" корумпованим північнокорейським чиновникам.
"Родзинка" Афганістану
Експорт Афганістану умовно можна поділити на дві частини: офіційний та неофіційний.
За офіційною статистикою, найбільшою статтею експорту країни є виноград та його похідні продукти, зокрема родзинки. Їх у 2018 році країна експортувала на 237 млн дол. Весь експорт становив 1,27 млрд дол.
У країні вирощують близько 100 сортів винограду, однак найбільш поширеними є три: шиндохані, білий кишмиш та тайфі. Більшість винограду з Афганістану купували Індія та Пакистан.
Неофіційно найпоширенішим товаром експорту з Афганістану є опіум. За підрахунками ООН, у 2018 році він становив 1,2-2,2 млрд дол - більше, ніж весь офіційний експорт товарів з країни.
Економіки африканських країн залежать від експорту нафти, золота і міді. На експорті високотехнологічних товарів спеціалізується лише Марокко - постачає як основний експортний товар автомобілі.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Марокко і машини
Африканські країни об'єднує висока залежність від експорту сировини та сільськогосподарських продуктів. Однак з цього правила є виняток - Марокко.
Найбільшою статтею експорту країни є автомобілі. Уряд запровадив податкові канікули на 25 років для автомобільних компаній, які переважну більшість виготовленої в Марокко продукції продаватимуть на експорт.
Це, а також сприятливий бізнес-клімат, політична стабільність та відсутність терактів зробили країну найбільшим в Африці виробником легкових авто.
У 2018 році експорт Марокко становив 33,7 млрд дол, з яких 4,92 млрд дол забезпечували автомобілі. Найбільше імпортують авто з Марокко Франція, Іспанія та Італія.
ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET
Найбільший експорт з країн Океанії - без сюрпризів. Острівні держави спеціалізуються на рибальстві, виробництві яхт і круїзних суден. Найбільшим експортним товаром Австралії є вугілля (57,2 млрд дол), що робить її другим за розміром експортером корисних копалин у світі після Швейцарії (63,8 млрд дол).
Джерело: Економічна правда
Автор: Ярослав Вінокуров
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