Ірландія планує витратити на головування в Раді ЄС втричі більше, ніж Кіпр та Данія

Значна частина орієнтовного бюджету в 293 млн євро буде витрачена на безпеку.

Ірландія планує витратити на своє головування в Раді Європейського Союзу більш ніж утричі більше коштів, ніж Кіпр і Данія. За оцінками, вартість керування порядком денним ЄС у період з 1 липня по 31 грудня сягне майже 300 млн євро.

Майже половину прогнозованого бюджету, – 125 млн євро із загальної суми 293 млн євро, підготовленої Міністерством державних видатків Ірландії, скерують на поліцію та заходи безпеки. Так нейтральна Ірландія, яку тривалий час вважали "слабкою ланкою" європейської оборони, посилює свої спроможності у сфері безпеки напередодні серії візитів високопосадовців. Міністр у справах Європи Томас Бірн заявив, що ця сума, 293 млн євро, ще не остаточна.