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Ірландія планує витратити на головування в Раді ЄС втричі більше, ніж Кіпр та Данія

30 червня 2026, 13:13
Ірландія планує витратити на головування в Раді ЄС втричі більше, ніж Кіпр та Данія
Фото: travelchannel.com
Значна частина орієнтовного бюджету в 293 млн євро буде витрачена на безпеку.
Ірландія планує витратити на своє головування в Раді Європейського Союзу більш ніж утричі більше коштів, ніж Кіпр і Данія. За оцінками, вартість керування порядком денним ЄС у період з 1 липня по 31 грудня сягне майже 300 млн євро.
 
Про це пише Politico.
 
Майже половину прогнозованого бюджету, – 125 млн євро із загальної суми 293 млн євро, підготовленої Міністерством державних видатків Ірландії, скерують на поліцію та заходи безпеки. Так нейтральна Ірландія, яку тривалий час вважали "слабкою ланкою" європейської оборони, посилює свої спроможності у сфері безпеки напередодні серії візитів високопосадовців. Міністр у справах Європи Томас Бірн заявив, що ця сума, 293 млн євро, ще не остаточна. 
 
Для порівняння, Кіпр, який нині головує в Раді ЄС, очікує, що його витрати становитимуть близько 95 млн євро. Данія, яка головувала перед Кіпром у шестимісячній ротації, витратила приблизно 80 млн євро. Кожні шість місяців інша країна ЄС перебирає на себе керівництво порядком денним Ради ЄС: головує на засіданнях у Брюсселі та проводить серію заходів і політичних зустрічей високого рівня на своїй території.
 
Однією з найбільших подій стане саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться в листопаді. Це буде найбільший захід такого формату, коли-небудь проведений в Ірландії, він збере лідерів 47 європейських країн. Під час свого головування Кіпр такого саміту не проводив. У МЗС Ірландії зазначають, що виділене фінансування дозволить реалізувати політичні пріоритети країни та провести широку програму заходів головування, понад 250 із яких відбудуться на території країни.
 
Попереднє головування Ірландії у 2013 році було заплановане з бюджетом 60 млн євро (близько 77 млн євро у сучасних цінах), не враховуючи витрат на безпеку. Насправді ж було витрачено трохи більше 40 млн євро (приблизно 51 млн євро у нинішніх цінах), адже тоді країна проводила політику суворої економії. На відміну від Кіпру та Данії, які надали POLITICO лише загальні цифри, Ірландія оприлюднила детальний розподіл майбутніх витрат.
 
За словами представника кіпрського головування, який побажав залишитися анонімним, країна витратила близько 68 млн євро на операційні витрати, включно з безпекою, та ще 27 млн євро – на інфраструктурні проєкти й капітальні інвестиції. Остаточна сума може зрости після узгодження витрат між міністерствами. Міністерство закордонних справ Данії повідомило, що остаточні підрахунки ще тривають, однак орієнтовні витрати становили 57,7 млн євро, не враховуючи безпеки. 
 
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