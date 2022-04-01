CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Ірландії почало діяти рішення уряду, яке вводить мінімальні ціни на алкоголь, який продається в алкогольних магазинах, звичайних магазинах і супермаркетах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірландія ввела мінімальні ціни на алкоголь
Уряд вважає, що мінімальні ціни є важливим заходом для охорони здоров’я, який має на меті змінити небезпечні моделі поведінки, пов’язані з алкоголем
Фото: з вільного доступу
Про це пише BBC.
Згідно з новими заходами, стандартну пляшку вина не можна продавати менш ніж за 7,40 євро, а банку пива - менше ніж за 1,70 євро.
Норвегія заборонить продаж алкоголю в ресторанах і барах для боротьби з епідемією
Міцні спиртні напої із вмістом алкоголю 40% не можна продавати менше ніж за 20,70 євро, а пляшку віскі обсягом 700 мл – менш ніж за 22 євро.
Уряд вважає, що мінімальні ціни є важливим заходом для охорони здоров’я, який має на меті змінити небезпечні моделі поведінки, пов’язані з алкоголем.
Водночас, деякі роздрібні торговці побоюються, якщо подібні заходи не будуть запроваджені в Північній Ірландії, збільшиться кількість транскордонних покупців, які шукатимуть дешевшої випивки.
У 2018 році Шотландія ввела мінімальну ціну за одиницю продукції, а наступного року споживання алкоголю там впало до найнижчого рівня за більш ніж два десятиліття.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 01 2022 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу