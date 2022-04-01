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Ірландія ввела мінімальні ціни на алкоголь

Уряд вважає, що мінімальні ціни є важливим заходом для охорони здоров’я, який має на меті змінити небезпечні моделі поведінки, пов’язані з алкоголем
В Ірландії почало діяти рішення уряду, яке вводить мінімальні ціни на алкоголь, який продається в алкогольних магазинах, звичайних магазинах і супермаркетах.
Ірландія ввела мінімальні ціни на алкоголь Фото: з вільного доступу
Про це пише BBC.
 
Згідно з новими заходами, стандартну пляшку вина не можна продавати менш ніж за 7,40 євро, а банку пива - менше ніж за 1,70 євро.
 
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Міцні спиртні напої із вмістом алкоголю 40% не можна продавати менше ніж за 20,70 євро, а пляшку віскі обсягом 700 мл – менш ніж за 22 євро.
 
Уряд вважає, що мінімальні ціни є важливим заходом для охорони здоров’я, який має на меті змінити небезпечні моделі поведінки, пов’язані з алкоголем.
 
Водночас, деякі роздрібні торговці побоюються, якщо подібні заходи не будуть запроваджені в Північній Ірландії, збільшиться кількість транскордонних покупців, які шукатимуть дешевшої випивки.
 
У 2018 році Шотландія ввела мінімальну ціну за одиницю продукції, а наступного року споживання алкоголю там впало до найнижчого рівня за більш ніж два десятиліття.
 
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04 01 2022 12:36
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