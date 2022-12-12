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ПОЛІТИКА

Ісландія, Нідерланди та Норвегія внесли 200 млн доларів до цільового фонду допомоги Україні

12 грудня 2022, 13:31
Ісландія, Нідерланди та Норвегія внесли 200 млн доларів до цільового фонду допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
Фінансування буде здійснюватися в трьох секторах: енергетика, транспорт та охорона здоров'я.

Цього року Світовий банк заснував новий Багатосторонній донорський трастовий фонд (MDTF) для України. Фінансування проєктної діяльності буде здійснюватися в трьох секторах: енергетика, транспорт та охорона здоров'я, повідомила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде, пише Укрінформ.

"Це фінансування надаватиметься в рамках Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який ми заснували для координації грантового фінансування та підтримки діяльності уряду України, надання послуг та надання гуманітарної допомоги", – уточнила вона.

На даний момент загальні внески Ісландії, Нідерландів та Норвегії до URTF склали 200 мільйонів доларів США. Незабаром будуть остаточно оформлені установчі зобов'язання Швейцарії, а також зобов'язання Австрії, Литви та Швеції в якості внесків. Очікується також приєднання кількох інших країн.

"Я хочу наголосити, що дотепер діяльність наших цільових фондів для України була успішною, і ми вважаємо, що URTF стане основним джерелом фінансування для України", – підсумувала Анна Б'єрде.


Світовий банкфонддопомога Україні

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