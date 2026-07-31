Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Іспанія направляє армію до Сеути після масового прориву мігрантів через кордон з Марокко

31 липня 2026, 10:20
Іспанія направляє армію до Сеути після масового прориву мігрантів через кордон з Марокко
До 3 тисяч людей перетнули кордон морем і суходолом; прем'єр Санчес особисто прибуде до анклаву 31 липня.

Іспанія направить військових до автономного міста Сеута для відновлення порядку після масового прориву мігрантів через кордон з Марокко.

Про це повідомляє Associated Press.

Збройні сили будуть направлені на допомогу Цивільній гвардії для "забезпечення безпеки в місті Сеута". Рішення ухвалили після звернення місцевої влади до центрального уряду в Мадриді з проханням направити підкріплення. У п'ятницю, 31 липня, до Сеути прибудуть прем'єр-міністр Педро Санчес і міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка.

30 липня тисячі мігрантів з Марокко прорвалися до іспанського анклаву, масово перейшовши кордон морем і суходолом. Іспанський телеканал TVE повідомив, що до Сеути могли потрапити від 2 до 3 тисяч людей, частина з яких перелізла через високий прикордонний паркан. На відео з пляжу Тарахаль видно натовпи людей, які проходять уздовж хвилерізів і біжать берегом. Більшість прибулих складають молоді чоловіки, однак серед мігрантів також були сім'ї з жінками та дітьми.

Президент Сеути Хуан Хесус Вівас Лара закликав уряд оголосити надзвичайний стан та направити додаткові сили для контролю ситуації.

Іспаніямігранти

Останні матеріали

Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється