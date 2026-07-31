Іспанія направляє армію до Сеути після масового прориву мігрантів через кордон з Марокко

До 3 тисяч людей перетнули кордон морем і суходолом; прем'єр Санчес особисто прибуде до анклаву 31 липня.

Іспанія направить військових до автономного міста Сеута для відновлення порядку після масового прориву мігрантів через кордон з Марокко.

Про це повідомляє Associated Press.

Збройні сили будуть направлені на допомогу Цивільній гвардії для "забезпечення безпеки в місті Сеута". Рішення ухвалили після звернення місцевої влади до центрального уряду в Мадриді з проханням направити підкріплення. У п'ятницю, 31 липня, до Сеути прибудуть прем'єр-міністр Педро Санчес і міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка.

30 липня тисячі мігрантів з Марокко прорвалися до іспанського анклаву, масово перейшовши кордон морем і суходолом. Іспанський телеканал TVE повідомив, що до Сеути могли потрапити від 2 до 3 тисяч людей, частина з яких перелізла через високий прикордонний паркан. На відео з пляжу Тарахаль видно натовпи людей, які проходять уздовж хвилерізів і біжать берегом. Більшість прибулих складають молоді чоловіки, однак серед мігрантів також були сім'ї з жінками та дітьми.

Президент Сеути Хуан Хесус Вівас Лара закликав уряд оголосити надзвичайний стан та направити додаткові сили для контролю ситуації.