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ПОЛІТИКА

Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot

25 червня 2024, 10:29
Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Крім Patriot, у поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядами.

Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет для Patriot. Вона прибула в Україну в п'ятницю, 21 червня. 

Про це повідомляє El Mundo.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні "Раммштайн" у травні заявила, що Patriot є частиною "важливої партії", доставленої в червні цього року.

Крім Patriot, у поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядами, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.

Раніше президент України президент Володимир Зеленський розповів про домовленість з Іспанією щодо допомоги в посиленні ППО, але її деталі не розкривав до схвалення всіх постачань.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги.

Іспаніявійнадопомога УкраїніPatriot

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