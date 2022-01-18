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Іспанія першою в ЄС обмежить рекламу криптовалют блогерами у соцмережах

Влада Іспанії вважає, що реклама може нашкодити недосвідченим інвесторам, які не знаються на технології і не усвідомлюють пов'язаних з нею ризиків
Іспанія першою в Євросоюзі законодавчо обмежить рекламу криптовалют та інших цифрових активів з боку популярних блогерів у соцмережах.
Іспанія першою в ЄС обмежить рекламу криптовалют блогерами у соцмережах Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в публікації в урядовій газеті країни.

 

За таку рекламу без повідомлення влади блогерам загрожуватимуть штрафи до 300 000 євро.

 

Як пише FT, це перше подібне рішення в ЄС.

 

Повноваження щодо регулювання реклами отримала Національна комісія з фондового ринку Іспанії.

"Влада Іспанії вважає, що реклама може нашкодити недосвідченим інвесторам, які не знаються на технології і не усвідомлюють пов'язаних з нею ризиків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження на рекламу набудуть чинності за місяць.

Блогери та їх спонсори повинні будуть щонайменше за 10 днів повідомляти владу про пости, якщо їхня аудиторія в Іспанії перевищує 100 000 користувачів, інакше їм загрожуватимуть штрафи до 300 000 євро.

Усі блогери будуть зобов'язані звітувати про винагороди за рекламу криптовалют – йдеться не лише про виплати грошей, а й інші способи. 

Також їх зобов'яжуть розміщувати "чіткі, збалансовані, нейтральні та чесні" повідомлення про ризики, які несуть криптовалюти: що вони не регулюються та можуть призвести до втрати всіх інвестованих грошей.

"Численні рекламні кампанії та підвищення вартості криптоактивів сприяли зростанню їхньої привабливості.

Це могло надихнути індивідуальних інвесторів вкладати гроші в ці активи, не маючи при цьому достатньої інформації про їхню природу та пов'язані ризики. Комісія та Банк Іспанії раніше вже попереджали про складність цієї технології, волатильність та потенційну недостатню ліквідність цих предметів інвестицій", - йдеться у публікації урядової газети.

В іспанській владі очікують, що регулювання внесе "деякий порядок" у рекламі криптовалют - не лише через традиційні ЗМІ, а й через блогерів, заявив FT керівник Комісії з фондового ринку Родріго Буенавентура.

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18 01 2022 10:54
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