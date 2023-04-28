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ПОЛІТИКА

Іспанія прагне жорсткіших перевірок ЄС на імпорт енергоресурсів, щоб забезпечити дотримання санкцій проти росії

28 квітня 2023, 20:16
Іспанія прагне жорсткіших перевірок ЄС на імпорт енергоресурсів, щоб забезпечити дотримання санкцій проти росії
Фото: з вільного доступу
Іспанія вже посилила перевірки імпортних документів.

Іспанія наполягатиме на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для визначення джерела імпорту енергоносіїв до Європи, щоб забезпечити дотримання санкцій щодо російського експорту.

Про це повідомляє  Reuters.

"Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера направить листа до Європейської комісії вже наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що про це стало відомо наступного дня після того, як виконавчий директор іспанської енергетичної компанії Repsol заявив, що російське дизельне паливо, як і раніше, надходить до Європи через треті країни.

Пропозиція Іспанії вимагатиме, щоб порти, нафтопереробні заводи та експортери включали всі елементи постачання, включаючи обсяг та дату. Це має бути гарантією, що імпорт, що прибуває на територію ЄС, не підпадає під жоден із затверджених пакетів санкцій.

Іспанія вже посилила перевірки імпортних документів, але поки що не виявила жодних доказів імпорту російського дизельного палива.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради заборону на імпорт українського зерна.

ЄСІспаніясанкціі проти росії

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