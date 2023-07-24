Іспанія відправила до України 4 танки Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113

У напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

Іспанія направила до України партію гуманітарної допомоги та військову техніку, серед якої 4 танки Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113.

Про це інформує Міністерство оборони Іспанії.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

"Вантаж, відправлений Іспанією, складається із чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими самими характеристиками, які вже були передані українській стороні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять – для прикордонників, решта – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).