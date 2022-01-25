Іспанія викрила злочинну мережу з підробки ковідних сертифікатів, її лідери діяли з Франції
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.
Розслідування показало, що іспанський підрозділ мережі, який рекламував свої послуги в групах проти вакцинації, шахрайським чином додав до національного реєстру вакцинації не менше 1600 осіб за допомогою медичних працівників.
Минулого року країни Європейського Союзу домовилися створити стандартизований ковідний сертифікат з QR-кодом, щоб вакциновані та люди, які здали тест, могли подорожувати та відвідувати заходи. Це створило попит на підробки.
Поліція заарештувала шістьох людей у Мадриді та одну особу в Барселоні, але не надала про них жодної додаткової інформації.
Їм будуть пред'явлені звинувачення у підробці документів та правопорушеннях проти громадського здоров'я.
Відомо, що злочинна банда розділила клієнтів на дві групи залежно від доходу та стягувала з них або 200 євро, або 1000 євро за підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID, який мав бути надісланий протягом двох днів після оплати. Негативний ПЛР-тест коштував 50 євро.
Лідери організації діяли з Франції, де, на відміну від більшої частини Іспанії, паспорт вакцинації обов'язковий для входу в громадські місця, такі як ресторани або кінотеатри.
Іспанська поліція передала всю інформацію французькій владі.
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