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Іспанія вирішила імпортувати українську кукурудзу не тільки морем, але й залізницею

Залізничний оператор Renfe Mercancías відправив до кордону між Польщею та Україною 25 одиниць 40-футових контейнерів для перевезення до Іспанії країни 600 тонн української кукурудзи.
Іспанія вирішила імпортувати українську кукурудзу не тільки морем, але й залізницею Фото: ptl-group.com
Іспанія почала пілотний проєкт з імпорту української кукурудзи залізницею, повідомила у четвер "Економічна правда" з посиланням на іспанське міністерство транспорту.
 
"Це пілотний тест, за допомогою якого Міністерство прагне продемонструвати технічну та економічну доцільність залізничного транспортування зерна через залізничну магістраль, що перетинає Європу від Лодзя до Барселони", - говориться у повідомленні. Зазначається, що відповідний потяг прямує за маршрутом Мадрид – Людвігсгафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм. Зворотний рух здійснюється за маршрутом Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.
Уточнюється, що польске місто Хелм відіграватиме важливе логістичне значення на цьому маршруті.
 
В червні CNN повідомляло, що в іспанський порт Ла-Корунья прибуло судно з 18 тис. т кукурудзи з України. Це перша партія українського зерна, доставлена за новим морським маршрутом через Балтійське море.
 
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11 08 2022 16:33
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