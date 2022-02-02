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Іспанська газета El País опублікувала відповіді США і НАТО на "гарантії безпеки" Росії. Про що там?

Основними вимогами Росії було підписання двосторонньої угоди про безпеку в Європі та обіцянка не розширювати НАТО на схід
Іспанська газета опублікувала відповіді США та НАТО на так звані гарантії безпеки Росії. Так, вони відкинули вимогу про не розширення Альянсу, але запропонували Росії заходи щодо зміцнення довіри та переговори щодо угод про роззброєння.
Іспанська газета El País опублікувала відповіді США і НАТО на "гарантії безпеки" Росії. Про що там? Фото: Steppe

Про це повідомляє найбільша іспанська газета El País, у розпорядженні якої опинились документи, пише Громадське.

Основними вимогами Росії було підписання двосторонньої угоди про безпеку в Європі та обіцянка не розширювати НАТО на схід. РФ навіть направила чернетку можливих угод. Проте і публічно, і у письмових відповідях Захід відкинув ці пропозиції та наголосив на політиці "відкритих дверей".

Вашингтон у своїй відповіді вказав, що в чернетках угод Росія висунула вимоги, що підривають принципи, які раніше Росія зобов'язувалась підтримувати. Згадуються Статути ООН, Гельсінські угоди, Основоположний акт НАТО-Росія, які закріплюють право кожної держави обирати свої угоди та альянси щодо безпеки.

Що за "гарантії безпеки"?

Росія вимагає від НАТО ніколи не розширюватися на схід, зокрема не брати до лав Альянсу Україну. Публічно і США, і НАТО заперечували проти таких умов. Вказуючи, що кожна країна може самостійно визначити свій шлях розвитку.

Крім того, у РФ висунули додаткові умови, що передбачають виведення військ НАТО з частини країн. Зокрема вимагають від НАТО повернутися до конфігурації 1997 року, коли до Альянсу входили 17 країн. Їхня вимога стосується зокрема Болгарії та Румунії. У НАТО теж публічно заперечили проти таких умов.

Сполучені Штати просили Росію не оприлюднювати їхні відповіді. Проте російських міністр закордонних справ Сергій Лавров 27 січня заявляв, що не сумнівається, що зміст документів "витече".

НАТО та США закликали до деескалації ситуації біля кордонів України, де Росія розмістила приблизно 130 тисяч своїх військових. У відповіді НАТО є вимога до виведення російських військ з України, Молдови та Грузії.

Крім того, Вашингтон готовий до взаємних зобов'язань із Москвою щодо України. Наприклад, США можуть утриматися від розгортання на території України наступальних ракетних систем наземного базування та постійних сил із бойовими завданнями. Але спершу потрібно проконсультуватися з Києвом.

У відповіді США зазначають, що "готові працювати над досягненням порозуміння з Росією" разом зі своїми партнерами. Так, Вашингтон не проти обговорити угоди про роззброєння та заходи для зміцнення довіри, наприклад, проведення зустрічей ОБСЄ, відновлення Ради Росія-НАТО, проведення зустрічей США-Росія.

Північноатлантичний альянс пропонує відновити представництво НАТО у Москві та Росії у Брюсселі, продовжувати обмінюватись інформацією про військові навчання, підвищити їхню прозорість, а також створити "гарячу лінію" для екстреного зв'язку. Крім того, НАТО пропонує консультації, щоб уникнути інцидентів у повітрі та на морі.

Ще Альянс пропонує сприяти утворенню "вільного та безпечного кіберпростору". Така пропозиція лунає після того, як у січні низка вебресурсів державних органів України постраждала від кібератаки. В СБУ вважають, що до цього причетна Росія.

Також США готові розпочати перемовини з Росією щодо контролю за озброєнням щодо ракет середньої та малої дальності. Наприклад, Вашингтон готовий зобов'язатись не розміщувати крилатих ракет «Томагавк» на базах у Румунії та Болгарії, з яких вони здатні досягнути російської територію. Своєю чергою США закликають Росію до аналогічних дій та прибрати ракети з двох своїх баз (на вибір). Сполучені Штати обіцяють обговорити з союзниками з ЄС усі питання, які впливають на безпеку Європи.

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02 02 2022 13:00
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