Історія дня: Ветеран зі США 75 років зберігав фото дівчини, з якою познайомився у Франції під час війни
Минуло 75 років. За цей час Ганеї вийшла заміж, змінила прізвище на Пірсон, народила п'ятьох дітей і овдовіла. Роббінс теж встиг одружитися і овдовіти, але всі ці роки він зберігав чорно-біле фото француженки, інформує Meduza із посиланням на France TV.
На святкуванні 75-річчя висадки в Нормандії у Франції 97-річний Роббінс зустрівся з журналістами. Він показав їм той самий старий знімок і заявив, що хотів би ще раз відвідати Бріє. Він сподівався поспілкуватися з родиною француженки. Ветеран був упевнений, що Жаннін вже померла.
Однак журналістам вдалося знайти дівчину з фотографії. Зараз їй 92 роки, вона живе в будинку для літніх людей - приблизно в 40 кілометрах від місця, де вона познайомилася з Роббінсом.
Журналісти організували зустріч Роббінса і Пірсон - ті миттєво впізнали один одного, обнялися й поцілувалися.
Ветеран показав їй своє чорно-біле фото.
"Я завжди любив тебе, ти весь цей час була в моєму серці", - заявив Роббінс. Незважаючи на те, що Пірсон погано говорить англійською, вона все правильно зрозуміла.
"Він сказав, що любить мене", - сказала француженка. Роббінс і Пірсон провели разом кілька годин, після чого ветеран вирушив на святкування в Нормандії, пообіцявши, що вони зустрінуться ще раз.
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