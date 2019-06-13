Історія дня: Ветеран зі США 75 років зберігав фото дівчини, з якою познайомився у Франції під час війни

У 1944 році під час Другої світової війни американський солдат Кей Ті Роббінс закохався у француженку Жаннін Ганеї. Вони зустрілися у французькому місті Бріє, де провели разом два місяці. Незабаром Роббінсу довелося відправитися на Східний фронт. Він сподівався, що повернеться і забере дівчину з собою. Ганеї чекала його і заучувала найпростіші фрази англійською, проте після війни Роббінс поїхав назад до Америки.

Минуло 75 років. За цей час Ганеї вийшла заміж, змінила прізвище на Пірсон, народила п'ятьох дітей і овдовіла. Роббінс теж встиг одружитися і овдовіти, але всі ці роки він зберігав чорно-біле фото француженки, інформує Meduza із посиланням на France TV.

На святкуванні 75-річчя висадки в Нормандії у Франції 97-річний Роббінс зустрівся з журналістами. Він показав їм той самий старий знімок і заявив, що хотів би ще раз відвідати Бріє. Він сподівався поспілкуватися з родиною француженки. Ветеран був упевнений, що Жаннін вже померла.

Однак журналістам вдалося знайти дівчину з фотографії. Зараз їй 92 роки, вона живе в будинку для літніх людей - приблизно в 40 кілометрах від місця, де вона познайомилася з Роббінсом.

Журналісти організували зустріч Роббінса і Пірсон - ті миттєво впізнали один одного, обнялися й поцілувалися.

Ветеран показав їй своє чорно-біле фото.

"Я завжди любив тебе, ти весь цей час була в моєму серці", - заявив Роббінс. Незважаючи на те, що Пірсон погано говорить англійською, вона все правильно зрозуміла.

"Він сказав, що любить мене", - сказала француженка. Роббінс і Пірсон провели разом кілька годин, після чого ветеран вирушив на святкування в Нормандії, пообіцявши, що вони зустрінуться ще раз.

Читайте також: У Франції у 108 років помер герой, який врятував сотні дітей під час Голокосту