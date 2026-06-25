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ISW: лукашенко чинить опір тиску кремля щодо втягування білорусі у війну проти України

25 червня 2026, 09:46
ISW: лукашенко чинить опір тиску кремля щодо втягування білорусі у війну проти України
лукашенко намагається балансувати між залежністю від росії та збереженням залишків суверенітету.

Самопроголошений президент білорусі Олександр лукашенко продовжує стримувати спроби Москви глибше залучити країну до війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними видання, кремль намагається домогтися від Мінська дозволу на запуск російських безпілотників з території білорусі, а також розширення військової взаємодії, щоб змусити Україну перекидати сили до північного кордону. У разі відмови москва нібито погрожує скороченням фінансової підтримки.

Аналітики зазначають, що лукашенко намагається балансувати між залежністю від росії та збереженням залишків суверенітету, уникаючи прямої участі білоруської армії у бойових діях. Водночас з 2022 року Мінськ не допускає масштабного залучення своїх військ до війни проти України.

Окремо в ISW згадують вимогу президента України Володимира Зеленського демонтувати ретранслятори в Брестській і Гомельській областях, які, за даними Києва, використовувалися для коригування російських ударів.

Олександр Лукашенковійнаросія загроза

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