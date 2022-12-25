ISW: на росії силовики створюють умови для вилучення грошей на війну в олігархів

росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя

На росії можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що фінансист терористичної "ПВК Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похороні одного з найманців у Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя. Він додав, що ці багаті люди підтримують концепцію, згідно з якою "західні куратори" домінують у росії та порівняв сьогоднішню олігархію з росією 1990-х років.

На думку аналітиків, вагнерівець розпалив скандал у зв'язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація "Вагнера". Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російських ЗМІ.

Президент рф владімір путін також побічно "атакував" російських олігархів. Він заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є і ті, хто не поділяє його настроїв.

На початку 2000-х Путін "націоналізував" великий бізнес, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, нагадують ISW.