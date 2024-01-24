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ISW назвав ймовірну причину, чому росіяни не використовували "Шахеди" під час останньої ракетної атаки

24 січня 2024, 12:55
ISW назвав ймовірну причину, чому росіяни не використовували
Фото: Google
Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що під час останньої масованої атаки замість БПЛА Shahed були використані хибні цілі.

У ніч на 23 січня російські війська здійснили чергову серію ракетних ударів по Україні, яка мала на меті прорвати українську протиповітряну оборону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

"Це перший випадок за останні місяці, коли масовані російські ракетні удари не включали безпілотники “Shahed-136/131”, які російські війська часто використовували, намагаючись подолати українські системи протиповітряної оборони", – зазначають аналітики.

Вони зауважують, що російське джерело опублікувало 23 січня відеозапис, на якому нібито показано, як російська ракета випускає хибну теплову пастку. Схожі кадри російської ракети Х-101 під час російського удару з'явилися на наприкінці грудня 2023 року.

Фахівці припускають, що під час цієї масованої атаки замість безпілотників Shahed були використані хибні цілі, щоб експериментувати з ефективністю їх використання, а ударні дрони зберегти для інших цілей.

"Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових російських ударів, а російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими ударними комплексами з різними засобами прориву української протиповітряної оборони і змушують Україну розгортати системи протиповітряної оборони в певних місцях", – йдеться у звіті.

ISW повідомляє, що росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет з-за кордону, в тому числі з Ірану та Північної Кореї, оскільки за певних обставин балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження українських цілей.

війна в Україніросія окупантишахедракетні атаки

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