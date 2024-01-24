ISW назвав ймовірну причину, чому росіяни не використовували "Шахеди" під час останньої ракетної атаки
У ніч на 23 січня російські війська здійснили чергову серію ракетних ударів по Україні, яка мала на меті прорвати українську протиповітряну оборону.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Це перший випадок за останні місяці, коли масовані російські ракетні удари не включали безпілотники “Shahed-136/131”, які російські війська часто використовували, намагаючись подолати українські системи протиповітряної оборони", – зазначають аналітики.
Вони зауважують, що російське джерело опублікувало 23 січня відеозапис, на якому нібито показано, як російська ракета випускає хибну теплову пастку. Схожі кадри російської ракети Х-101 під час російського удару з'явилися на наприкінці грудня 2023 року.
Фахівці припускають, що під час цієї масованої атаки замість безпілотників Shahed були використані хибні цілі, щоб експериментувати з ефективністю їх використання, а ударні дрони зберегти для інших цілей.
"Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових російських ударів, а російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими ударними комплексами з різними засобами прориву української протиповітряної оборони і змушують Україну розгортати системи протиповітряної оборони в певних місцях", – йдеться у звіті.
ISW повідомляє, що росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет з-за кордону, в тому числі з Ірану та Північної Кореї, оскільки за певних обставин балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження українських цілей.