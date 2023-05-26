ISW: розміщення ядерної зброї в білорусі не означатиме ескалацію з боку рф

Заяви про можливе розгортання російської ядерної зброї в білорусі навряд чи означатиме ескалацію зі сторони росії.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

"Підготовка до розміщення ядерної зброї є частиною давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю росії над білоруссю", – заявили в ISW.

Американські аналітики вважають дуже малоймовірним, що президент росії путін застосує ядерну зброю в Україні чи деінде.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил білорусі. Імовірно, кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки росії", – йдеться у звіті.