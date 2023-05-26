Матеріали:
Теми:

ISW: розміщення ядерної зброї в білорусі не означатиме ескалацію з боку рф

26 травня 2023, 11:01
ISW: розміщення ядерної зброї в білорусі не означатиме ескалацію з боку рф
Фото: з вільного доступу
Заяви про можливе розгортання російської ядерної зброї в білорусі навряд чи означатиме ескалацію зі сторони росії.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

"Підготовка до розміщення ядерної зброї є частиною давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю росії над білоруссю", – заявили в ISW.

Американські аналітики вважають дуже малоймовірним, що президент росії путін застосує ядерну зброю в Україні чи деінде.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил білорусі. Імовірно, кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки росії", – йдеться у звіті.

Раніше в ISW заявили, що кремль все ще намагається представити росію країною із серйозними дипвідносинами.
ядерна зброяБілорусьISW

Останні матеріали

Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється