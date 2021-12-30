Італія анонсувала "локдаун для нещеплених" до кінця березня

З цього дня допуск у більшість закладів буде можливий тільки для тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів

Уряд Італії анонсував масштабне посилення обмежень для громадян, які не щеплені від коронавірусу і не перехворіли, з 10 січня і до 31 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

З цього дня допуск у більшість закладів буде можливий тільки для тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів. Така вимога поширюється у тому числі на розміщення у готелях, допуску у метро, потяги та на авіарейси, гірськолижні підйомники, легальної участі у святкуваннях, як весілля.

На додачу, до кінця січня забороняються будь-які вечірки та концерти, незалежно від формату заходу. Хоча ніхто не буде перевіряти проведення зібрань у приватних помешканнях, зустрічей великими компаніями рекомендують уникати.

У транспорті та будь-яких громадських закладах також стає обов’язковим використання не будь-якої маски, а респіратора FFP2. У закладах, які не є ресторанами чи барами, забороняється вживання їжі і напоїв.

У спортивних закладах в приміщеннях буде дозволено заповнювати простір не більш ніж на 35% планової місткості, надворі - до 50%.

У той же час, дещо послабили вимоги до самоізоляції у разі контакту з підтвердженим хворим: люди, які перехворіли менше 4 місяців тому або отримали другу дозу вакцини не більше 4 місяців тому, не повинні залишатись на карантині, але зобов’язані носити маску поза домом наступні 10 днів і зробити тест, якщо мають симптоми. Невакциновані повинні залишатись на самоізоляції 10 днів.

В Міністерстві внутрішніх справ попередили, що у новорічний вечір посилять контроль у популярних місцях та кварталах зі значною концентрацією ресторанів і клубів, щоб не допустити великих зібрань.

Нагадаємо, що Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу