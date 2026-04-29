Італія направила інспекторів на Венеційську бієнале через рішення про відкриття російського павільйону

Міністерство культури Італії направило інспекторів на Венеційську бієнале у зв’язку з рішенням дозволити відкриття російського павільйону на виставці.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

За даними італійського видання Exibart, російський павільйон буде доступний для відвідувачів лише під час днів попереднього перегляду – з 5 по 8 травня, після чого його закриють до завершення бієнале, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада 2026 року.

Венеційська бієнале є однією з найвпливовіших міжнародних виставок сучасного мистецтва, що проходить раз на два роки у Венеції та включає національні павільйони різних країн.

росія раніше була постійним учасником бієнале, однак її участь була скасована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Цього року російський павільйон представлено під назвою "The tree is rooted in the sky" ("Дерево, вкорінене в небі"). За словами організаторів, його концепція нібито акцентує на "вічності культури поза політичними подіями".

Рішення про повернення росії викликало критику з боку Європейської комісії: віцепрезидентка Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф заявили, що участь рф є несумісною з позицією ЄС щодо російської агресії. Деякі європейські країни також закликали переглянути це рішення, погрожуючи скороченням фінансування бієнале.

Водночас журі виставки повідомило, що росія та Ізраїль не розглядатимуться як претенденти на головні нагороди – "Золотого" та "Срібного лева".