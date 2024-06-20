Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Італія побоюється, що прем’єрка Естонії матиме занадто великий вплив у ЄС через посаду глави дипломатії

20 червня 2024, 11:16
Італія побоюється, що прем’єрка Естонії матиме занадто великий вплив у ЄС через посаду глави дипломатії
Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважається провідною кандидаткою на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ. І

У партії влади Італії вважають, що посада глави дипломатії ЄС дасть занадто багато впливу прем’єрці Естонії Каї Каллас з огляду на новий баланс сил після євровиборів.

Про це джерела з партії "Брати Італії" в Брюсселі повідомили Euractiv Italy.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважається провідною кандидаткою на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ. І ще кілька днів тому, перед неформальною вечерею лідерів ЄС у Брюсселі, здавалося, що представниця ліберальної партії "Оновити Європу" Каллас отримає високу посаду в Брюсселі разом із іншими кандидатами.

Але хоча прем'єрка Джорджія Мелоні, лідерка консервативної групи "Європейські консерватори і реформісти" (ECR) та італійської партії "Брати Італії", за словами джерел, виступила проти запропонованого набору призначень через відсутність більш широких консультацій, джерела її партії в Брюсселі припускають, що Мелоні може бути особливо скептично налаштована щодо призначення Каллас.

"Каллас є шанованою фігурою, і немає жодних особистих заперечень проти її призначення з італійського боку", – повідомили джерела у партії "Брати Італії".

Однак головною проблемою, за словами джерел, є політичне представництво.

"Оновити Європу" (партія, яку представляє Каллас. – Ред.) нещодавно зазнала поразки на виборах і незабаром втратить свою позицію третьої за величиною групи в парламенті, а вага, яку їй (Каллас) надасть роль високого представника, є непропорційно високою", – додали вони.

Невдовзі після цих заяв ECR оголосила, що до неї приєдналися нові члени, такі як Альянс за союз румунів (AUR), і, таким чином, вона стала третьою за величиною силою в Європарламенті, обігнавши лібералів ЄС.

Аналітики зазначають, що Мелоні може скептично ставитися до призначення Каллас і з іншої причини.

Вона може неохоче делегувати зовнішньополітичні повноваження країнам Балтії, побоюючись, що їхня увага буде надто зосереджена на сході Європи, і може відсунути на другий план середземноморські питання та проблеми міграції, вкрай важливі для Мелоні.

Сама Каллас каже, що "дуже скептично" оцінює свої шанси бути призначеною на посаду.

ІталіяМелонікалласвибориЄвросоюз

Останні матеріали

НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється