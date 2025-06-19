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Італія створить військовий резерв до 10 тисяч осіб для досягнення цілей НАТО

19 червня 2025, 10:31
Італія створить військовий резерв до 10 тисяч осіб для досягнення цілей НАТО
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
До цього залучать колишніх військових.

Рим починає створювати військовий резервний корпус чисельністю 10 тисяч осіб в рамках зусиль з посилення національної оборони і виконання зобов'язань НАТО щодо оборонних витрат.

Про це повідомляє Euractiv.

Глава комітету з оборони нижньої палати італійського парламенту Ніно Мінардо оголосив, що з 8 липня урядові та опозиційні партії спільно працюватимуть над єдиним законопроєктом про створення добровільного допоміжного резерву.

Головна мета в тому, аби залучити до служби екс військовослужбовців, які пройшли підготовку і здатні бути швидко мобілізовані в разі надзвичайної ситуації.

Схожу модель має Австрія, яка має в своєму розпорядженні до 35 тисяч резервістів, які за законом зобов'язані проходити 30-денну щорічну підготовку протягом як мінімум п'яти років за згодою роботодавця.

На сьогодні Італія має 160 тисяч чинних військовослужбовців, що менше, ніж Франція, Німеччина чи Польща, однак більше, ніж Іспанія або Греція.

Навесні начальник генерального штабу збройних сил адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав цю цифру "як і раніше недостатньою" і попередив, що "навіть із 170 тисячами осіб ми перебуваємо на межі виживання".

"Я буду просити про додаткові війська, поки мене не виженуть", – сказав він.

Згідно із законом про державний бюджет, у 2025 році витрати Італії на оборону повинні становити 1,57% ВВП.

Але прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні нещодавно заявила, що країна досягне цільового показника НАТО в 2% вже цього року.

Вчора ми писали, що всі країни НАТО цього року досягли оборонної цілі у 2% ВВП.

 

ІталіяНАТОармія

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