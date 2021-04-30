Італійська компанія купує 10 додаткових українських двигунів для ракети-носія Vega на майже €6 млн
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі, повідомляє "Громадське".
"Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів", - зауважив він.
Чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків за ним вже поставили, один відвантажать замовнику найближчим часом, ще три перебувають у процесі виробництва.
Більше про співпрацю
Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. Держпідприємства "КБ "Південне" та "ВО Південний машинобудівний завод" співпрацюють з італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року.
Усього за роки співробітництва українська компанія вже виготовила та поставила AVIO S.p.A. понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких - на початку 2021 року.
Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому вдається розводити супутники на різні орбіти.
Читайте також: США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам