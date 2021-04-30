Італійська компанія купує 10 додаткових українських двигунів для ракети-носія Vega на майже €6 млн

Чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року

Конструкторське бюро "Південне", виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова та італійська компанія AVIO S.p.A домовилися про додаткове постачання 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія Vega загальною вартістю майже 6 мільйонів євро.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі, повідомляє "Громадське".

"Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів", - зауважив він.

Чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків за ним вже поставили, один відвантажать замовнику найближчим часом, ще три перебувають у процесі виробництва.

Більше про співпрацю

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. Держпідприємства "КБ "Південне" та "ВО Південний машинобудівний завод" співпрацюють з італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року.

Усього за роки співробітництва українська компанія вже виготовила та поставила AVIO S.p.A. понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких - на початку 2021 року.

Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому вдається розводити супутники на різні орбіти.

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