Італійському журналісту, який воював на Донбасі за "ДНР", заочно повідомили про підозру
Виконуючи обов’язки військового журналіста засобів масової інформації бойовиків "ДНР", діючи всупереч міжнародним правовим регламентаціям ведення журналістської діяльності у зоні ведення бойових дій, він неодноразово здійснював виїзди у військовій формі бойовиків до смт Гольмівське Микитівського району м. Горлівки Донецької області із автоматом Калашнікова та пістолетом марки ПМ, а також набоями до них.
"У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє прес-служба поліція Донецької області.
Італійця підозрюють за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
Вітторіо-Нікола Раньельоні внесений в базу сайту "Миротворець". Згідно з розміщеною на сайті інформацією, Раньельоні - росіянин по матері, вільно володіє російською мовою. Працював в "Міністерстві інформації "ЛНР"", військовим кореспондентом інформагентства "LNR Today". Перекладає на італійську мову військові бюлетені і "новини з фронту". Раньєльоні заявляє, що є бійцем інформаційної та пропагандистської війни, носить військову форму і зброю, пов'язаний з італійськими організаціями Speranza і Coordinamento solidare per il Donbass.
Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.
Посол України в Італії назвав процес проти Марківа масштабною спецоперацією Росії.
Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.
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