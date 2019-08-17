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Італійському журналісту, який воював на Донбасі за "ДНР", заочно повідомили про підозру

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2015 року чоловік прибув на територію Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань
Прокуратура Донецької області погодила заочне повідомлення про підозру 27-річному громадянину Італії, представнику іноземних ЗМІ, який воював проти Збройних сил України в Донецькій області.
Італійському журналісту, який воював на Донбасі за "ДНР", заочно повідомили про підозру Фото: facebook.com/vittorionicola.rangeloni

Виконуючи обов’язки військового журналіста засобів масової інформації бойовиків "ДНР", діючи всупереч міжнародним правовим регламентаціям ведення журналістської діяльності у зоні ведення бойових дій, він неодноразово здійснював виїзди у військовій формі бойовиків до смт Гольмівське Микитівського району м. Горлівки Донецької області із автоматом Калашнікова та пістолетом марки ПМ, а також набоями до них.

"У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє прес-служба поліція Донецької області.

Італійця підозрюють за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Вітторіо-Нікола Раньельоні внесений в базу сайту "Миротворець". Згідно з розміщеною на сайті інформацією, Раньельоні - росіянин по матері, вільно володіє російською мовою. Працював в "Міністерстві інформації "ЛНР"", військовим кореспондентом інформагентства "LNR Today". Перекладає на італійську мову військові бюлетені і "новини з фронту". Раньєльоні заявляє, що є бійцем інформаційної та пропагандистської війни, носить військову форму і зброю, пов'язаний з італійськими організаціями Speranza і Coordinamento solidare per il Donbass.

Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

Посол України в Італії назвав процес проти Марківа масштабною спецоперацією Росії.

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.

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