НОВИНИ11 липня цього року набувають чинності норми, за якими паління електронних сигарет і засобів нагрівання тютюну в громадських місцях будуть заборонені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Із 11 липня в Україні заборонять паління електронних сигарет у громадських місцях
Фото: strana-sovetov.com
Про це на пресконференції в Укрінформі з приводу Всесвітнього дня без тютюну заявила голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Лада Булах.
«Надзвичайно важливим стало прийняття комплексного антитютюнового закону №1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну в грудні 2021 року. Цей Закон запроваджує важливу позицію - прирівнює електронні сигарети і засоби нагрівання до класичних сигарет. Для них будуть такі ж самі обмеження. Вже з 11 липня цього року вступають в дію норми, за якими паління електронних сигарет і засобів нагрівання в громадських містах будуть заборонені", - сказала Булах.
Вона уточнила, що палити електронні сигарети і засоби для нагрівання у офісах, магазинах, кафе, ресторанах тощо буде заборонено так само, як і звичайні сигарети.
Народна депутатка також наголосила на інших важливих обмеженнях цього закону.
«Друга важлива норма закону - це так само заборона реклами електронних сигарет і виробів для нагрівання. Ця норма запрацює через 18 місяців після прийняття закону, тобто із середини 2023 року.
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Ще однією дуже важливою нормою є заборона продажу як ароматизованих сигарет, так і рідин для ароматизації. Не секрет, що залучення дітей до паління відбувається саме на цей гачок – на ароматизовані сигарети, які пахнуть ягідками, шоколадом, а не тютюном. Саме через такі сигарети молоді люди стають курцями на десятиліття.
Також буде збільшено розмір медичних попереджень: 65 відсотків упаковки сигарет займатиме інформація і фото щодо наслідків захворювань, що виникають внаслідок паління.
"Ці попередження з’являться на упаковках електронних сигарет, бо до цього часу вони не містили ніяких попереджень для курців", - додала Булах.
Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами ВООЗ, до 2025 року в Україні очікується зниження поширеності вживання тютюну на 25,9%.
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