Із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у штатному режимі, за винятком "червоних" зон епіднебезпеки

Школи не працюватимуть виключно в тих містах або районах, де буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки

"У всіх інших - зеленому, жовтому і помаранчевому - відповідно, вони працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил, і це обов'язково, ухвалених для процесу навчання в школах. Це і використання масок, і деякі обмеження, які вводяться правилами. І хочу ще раз нагадати, що всі ці правила – їх треба дотримуватися заради здоров'я наших дітей", - розповів міністр.

Школи в Україні в новому навчальному році працюватимуть відповідно до чинних правил адаптивного карантину, заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише "Інтерфакс-Україна".

"Хочу нагадати: школи не працюватимуть виключно в тих містах або районах, де буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки", - наголосив він на брифінгу в суботу.

"У всіх інших - зеленому, жовтому і помаранчевому - відповідно, вони працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил, і це обов'язково, ухвалених для процесу навчання в школах. Це і використання масок, і деякі обмеження, які вводяться правилами. І хочу ще раз нагадати, що всі ці правила – їх треба дотримуватися заради здоров'я наших дітей", - додав міністр.

Як повідомлялося, "червоний" рівень встановлюється, якщо за 14 днів в обласному центрі, районі або місті обласного значення з населенням менше 70 тис.осіб фіксується понад 240 випадків захворювання на 100 тис. населення, або в іншій адміністративно-територіальній одиниці – понад 160 випадків на 100 тис. населення.

Із понеділка, 17 серпня, терміном на 14 днів "червоний" рівень епіднебезпеки встановлюється для міст Самбір (Львівська обл.), Біляївка (Одеська обл.), Дубно (Рівненська обл.) та районів Городенківського та Косівського (Івано-Франківська обл.), Костопільського та Рівненського (Рівненська обл.), Кіцманського (Чернівецька обл.).

Нагадаємо, що в Івано-Франківську учні повернуться до шкіл незалежно від рішень уряду