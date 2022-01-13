НОВИНИІзраїль до квітня розпочне вводити вакцини для немовлят від шести місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль до квітня планує почати COVID-вакцинацію немовлят
Зараз в Ізраїлі вакцини доступні для всіх віком від п'яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинацію буде розширено на будь-який вік від шести місяців
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.
"Зараз в Ізраїлі вакцини доступні для всіх віком від п'яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинацію буде розширено на будь-який вік від шести місяців", - сказав директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ашер Шалмон журналістам.
Наразі компанія Pfizer проводить клінічні випробування, щоб понизити вік, дозволений для застосування вакцини, з п'яти років до шести місяців. Минулого місяця вона повідомила, що під час випробувань на дітях віком від шести місяців до п'яти років вакцина «продемонструвала сприятливий профіль безпеки».
Зараз компанія випробовує схему введення трьох міні доз для дітей віком до 5 років, після того, як з'ясувалося, що введення двох звичайних доз викликає сильну реакцію в дітей до двох років.
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13 01 2022 11:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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