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ПОЛІТИКА

Ізраїль модернізує протиповітряну оборону у відповідь на загрози Ірану – WSJ

07 серпня 2024, 15:24
Ізраїль модернізує протиповітряну оборону у відповідь на загрози Ірану – WSJ
Amir Cohen/Reuters
Слабким місцем ізраїльської протиповітряної оборони є безпілотники.

Ізраїль готується до скоординованої атаки з боку Ірану та його союзників, яка стане найбільшим випробуванням для багатошарової системи протиповітряної оборони, що має вийти далеко за межі "Залізного купола". За останнє десятиліття американсько-ізраїльська система "Залізний купол" стала провідною у світі системою для збивання ракет малої дальності, зменшуючи загрозу від зброї, що випускається терористичними угрупуваннями, такими як Хамас, по населених пунктах.

Інша справа — можливості ліванської "Хезболли", що базується в Ірані. Іран має дрони й балістичні ракети, які "Залізний купол" не здатен зупинити. А "Хезболла" має арсенал з десятками тисяч мінометів, реактивних снарядів і високоточних ракет, які можуть поставити під загрозу оборону країни.

Про це пише Анат Пелед, кореспондент новин у Тель-Авіві, яка висвітлює події в Ізраїлі та на Палестинських територіях.

У відповідь Ізраїль і США створили велику систему протиповітряної оборони, яка використовує можливості ізраїльських, американських та інших військово-повітряних сил; радарні системи в сусідніх країнах; і навіть арабські країни — для збивання іранських ракет.

Ця система була випробувана у квітні, коли Ізраїль за допомогою таких країн, як США, Велика Британія і Франція, зміг збити іранський шквал з більш ніж 300 снарядів, включаючи безпілотники, крилаті та балістичні ракети, з, як він заявив, 99%-им рівнем перехоплення. Лише одна людина була серйозно поранена в результаті цієї атаки.

Цього разу американські чиновники стурбовані тим, що іранський напад може супроводжуватися ще більш синхронізованими ударами з боку "Хезболли" та інших союзників Тегерана в регіоні, в тому числі єменських хуситів і ополченців в Іраку, які намагатимуться вивести з ладу ізраїльські оборонні системи.

Очікується, що Іран і "Хезболла" нападуть на Ізраїль у відповідь на цілеспрямоване вбивство в Бейруті Фуада Шукра, вищого командира "Хезболли", і лідера Хамасу Ісмаїла Ганії в Тегерані — напад, в якому Іран звинуватив Ізраїль.

"Однією з очікуваних труднощів у боротьбі з великим, численним шквалом повітряних атак є необхідність швидко класифікувати багато різних цілей і вирішувати, які з них необхідно збити. І все це в режимі реального часу", — пише Пелед.

Слабким місцем ізраїльської протиповітряної оборони є безпілотники, особливо якщо вони атакують цілими зграями, через їхню здатність літати низько й уникати радарів. Ізраїль розробляє нову систему під назвою "Залізний промінь", яка використовує лазер для збивання снарядів, що, на думку експертів з безпеки, може бути ефективним засобом протидії безпілотникам. Система ще не введена в експлуатацію, але деякі чиновники вважають, що вона може бути готова вже у 2025 році.

Нагадаємо, Іран запросив у росії передові системи протиповітряної оборони на тлі підготовки до можливої війни з Ізраїлем у відповідь на вбивство ватажка ісламістського палестинського угрупування Хамас Ісмаїла Ганії.

ХАМАСІзраїльІранХезболлаППО

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