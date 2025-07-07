Ізраїль направив делегацію до Катару для обговорення 60-денного припинення вогню в Газі

Уряд Ізраїлю також ухвалив рішення про відновлення поставок гуманітарної допомоги на північ Гази після тривалої блокади, що тривала з березня.

Ізраїль направив переговорну делегацію до Катару для обговорення нової угоди про припинення вогню в секторі Гази.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей крок відбувається напередодні запланованої зустрічі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

За інформацією Associated Press, угруповання Хамас передало посередникам письмову пропозицію про 60-денне припинення вогню. У рамках домовленості Хамас зобов’язується звільнити 10 живих заручників та передати тіла 18 загиблих.

Ізраїль, у свою чергу, погоджується відвести війська до буферної зони вздовж кордонів Гази та забезпечити доставку значної гуманітарної допомоги.

Особливістю документа є особиста гарантія Дональда Трампа щодо дотримання Ізраїлем умов перемир’я, що має заспокоїти Хамас після одностороннього припинення Ізраїлем попереднього перемир’я у березні.

Проте угода не гарантує повного завершення конфлікту: переговори про постійне припинення вогню планується вести протягом усього 60-денного періоду.

Тим часом, попри переговори, ізраїльські авіаудари по сектору Гази тривають. За останніми даними, внаслідок ударів загинуло щонайменше 38 палестинців, серед яких 20 загиблих у місті Газа в результаті обстрілів житлових будинків та 18 людей у наметовому таборі в районі Мувасі на півдні анклаву.

Уряд Ізраїлю також ухвалив рішення про відновлення поставок гуманітарної допомоги на північ Гази після тривалої блокади, що тривала з березня.

Переговори проходять на фоні глибокого розколу між сторонами. Хамас вимагає повного виведення ізраїльських військ і гарантій завершення війни, тоді як Нетаньягу наполягає на повній ліквідації військової та політичної структури Хамас.

Нагадаємо, що тимчасове перемир’я було досягнуто напередодні інавгурації Дональда Трампа в січні, але вже у березні бойові дії поновилися.

Нещодавно Трамп заявив, що Ізраїль погодився на нові умови 60-денного припинення вогню, а Хамас висловив готовність розпочати переговори.

Однак нова фаза переговорів опинилася під загрозою зриву через неприйнятні для Ізраїлю правки, запропоновані Хамас, про що повідомила газета The Times of Israel.

Уряд Нетаньягу заявив, що зміни, передані напередодні, є неприйнятними для ізраїльської сторони.