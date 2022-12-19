Ізраїль не дає Україні зброю і не перешкоджає поставкам іранських дронів через домовленості з росією

жоден уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною

Домовленості Ізраїлю з росією в галузі безпеки «створюють обмеження, які неможливо переступити». Так посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив «стриманий» підхід своєї країни до надання допомоги Україні, пише The Washington Post.

Бродський наголосив, що "жоден уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною".

Домовленості Ізраїлю та росії, на думку видання, виглядають так: кремль дозволяє ВПС Ізраїлю завдавати ударів по іранських постачаннях зброї з використанням повітряного простору Сирії, який перебуває під контролем росії. Ізраїль вважає знищення озброєнь, що поставляються Іраном, критично важливим для своєї національної оборони.

13 листопада Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та росії. 4 грудня стало відомо, що між росією та Ізраїлем пройшли переговори, на яких москва просила Єрусалим не перешкоджати перекиданню зброї рф із Сирії до України.

Від початку війни Ізраїль не надавав Україні військової допомоги, хоча представники української влади неодноразово зверталися до ізраїльських урядовців з проханнями, зокрема, надати системи протиракетної оборони. Згодом Міністерство оборони Ізраїлю дозволило країнам-членам НАТО надавати Україні озброєння, які містять компоненти ізраїльського виробництва.

Однак ця підтримка мізерна навіть порівняно з деякими іншими країнами. Наприклад, Естонія, де проживає трохи більше однієї десятої населення Ізраїлю, надіслала Україні на 300 мільйонів доларів військової допомоги.

При цьому нове керівництво Ізраїлю подає неоднозначні сигнали. Її наступний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав путіна "другом", але під час його кампанії натякнув , що він може переглянути заборону Ізраїлю постачати зброю Україні.