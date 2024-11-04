Ізраїль офіційно повідомив ООН про заборону діяльності осередку організації на своїй території
Уряд Ізраїлю офіційно поінформував ООН про імплементацію прийнятого раніше рішення про заборону діяльності Агентства ООН щодо допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході - БАПОР.
Про це написав в соцмережі X (Twitter) постпред Ізраїлю в ООН Данні Данон.
"Відповідно до законодавства щодо БАПОР, Держава Ізраїль офіційно повідомила президента Генеральної асамблеї про припинення співпраці з агентством. Незважаючи на докази, які ми надали в ООН, що підтверджують проникнення Хамас в БАПОР, ООН нічого не зробила, щоб виправити ситуацію", - йдеться в дописі.
Данон додав, що Ізраїль продовжуватиме співпрацювати з гуманітарними організаціями, але не з організаціями, які пропагують тероризм проти країни.
Також в кінці жовтня ізраїльський Кнесет ухвалив законопроєкт, який перешкоджає діяльності на території країни Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході.
А на початку жовтня місяця Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон-грата.