Раніше Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон-грата.

Уряд Ізраїлю офіційно поінформував ООН про імплементацію прийнятого раніше рішення про заборону діяльності Агентства ООН щодо допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході - БАПОР.

Про це написав в соцмережі X (Twitter) постпред Ізраїлю в ООН Данні Данон.

"Відповідно до законодавства щодо БАПОР, Держава Ізраїль офіційно повідомила президента Генеральної асамблеї про припинення співпраці з агентством. Незважаючи на докази, які ми надали в ООН, що підтверджують проникнення Хамас в БАПОР, ООН нічого не зробила, щоб виправити ситуацію", - йдеться в дописі.

Данон додав, що Ізраїль продовжуватиме співпрацювати з гуманітарними організаціями, але не з організаціями, які пропагують тероризм проти країни.

Також в кінці жовтня ізраїльський Кнесет ухвалив законопроєкт, який перешкоджає діяльності на території країни Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході.

А на початку жовтня місяця Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон-грата.