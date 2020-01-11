Ізраїль почав випробування вакцини проти COVID-19 на людях. Очікують, що вона буде готова у 2021 році

В Ізраїлі розпочали перший етап клінічних випробувань власної вакцини проти COVID-19. Якщо ж результати тестувань на добровольцях будуть успішними, країна може випустити власну вакцину вже влітку 2021 року.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

Доклінічні випробування ізраїльської вакцини на тваринах почались у березні та закінчились лише тиждень тому. Інститут біології, підпорядкований Міністерству оборони Ізраїлю, отримав дозвіл для переходу до етапу тестувань на людях.

Для першого етапу клінічних випробувань препарату запросили 80 добровольців. Якщо результати будуть позитивними, у грудні групу розширять до 960 людей. Для третього і останнього етапу випробувань мають залучити 30 тисяч добровольців. Цей етап запланований на квітень/травень 2021 року. Тож якщо випробування будуть успішними, вже влітку наступного року Ізраїль зможе отримати власну ліцензовану вакцину проти коронавірусної інфекції.

А що взагалі з вакцинами від COVID-19?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я всього близько 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування ㅡ рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається. Всього ж на різних етапах розробки перебувають близько 40 вакцин-кандидатів ВООЗ.

У перегонах за першу сертифіковану вакцину багато вчених сподіваються мати готовий до поширення медичний препарат вже у 2021 році. ВООЗ очікує, що до цього часу науковці підготують достатню кількість інформації про вакцини, щоб передати її органам охорони здоров'я країн-членів.