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ПОЛІТИКА

Ізраїль погрожує відновити війну проти Хамас, якщо заручники не будуть звільнені до суботи

11 лютого 2025, 21:21
Ізраїль погрожує відновити війну проти Хамас, якщо заручники не будуть звільнені до суботи
Фото: з вільного доступу
Йдеться про звільнення ще девʼяти заручників до 15 лютого.

Ізраїль відновить "інтенсивні бойові дії" в секторі Гази, якщо угруповання Хамас не звільнить ізраїльських заручників до полудня 15 лютого.

Про це заявив премʼєр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу,повідомляє FT.

"Ухвалене мною і одноголосно затверджене кабінетом рішення таке: якщо Хамас не поверне наших заручників до полудня суботи, припинення вогню анулюється. Цахал відновить інтенсивні бойові дії до остаточного розгрому Хамас", — заявив Нетаньягу.

Як пише The Times of Israel, йдеться про звільнення ще девʼяти заручників до 15 лютого. Водночас президент США Дональд Трамп закликав Хамас звільнити всіх 76 ізраїльських заручників, що залишилися, до цієї дати.

Раніше спікер "Бригад Аль-Кассама" Абу Обейда заявив про те, що Ізраїль нібито не виконує угоду про припинення вогню.

Тому Хамас вимагає від ізраїльської влади "компенсацій". У разі, якщо цього не станеться, бойовики не відпустять заручників 15 лютого.

У відповідь міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що такі заяви Хамас - це явне порушення перемир'я.

Тому він наказав ізраїльським воїнам готуватися "до будь-якого можливого сценарію" в Секторі Газа".

ХАМАСІзраїльзаручникиСектор ГазиБеньямін Нетаньягу

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