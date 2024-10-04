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ПОЛІТИКА

Ізраїль посилить протиповітряну оборону після ракетної атаки Ірану – The Times

04 жовтня 2024, 13:53
Ізраїль посилить протиповітряну оборону після ракетної атаки Ірану – The Times
Amir Cohen/Reuters
Ізраїль також покладатиметься на допомогу США в разі ще однієї ракетної атаки Ірану.

Коли ввечері 1 жовтня після останнього іранського ракетного обстрілу Ізраїль оголосив громадянам про повну безпеку, здавалося, що він залишився неушкодженим завдяки можливостям своєї протиповітряної оборони. Але хоч як би вражаючим не було те, що більшість з понад 180 балістичних ракет були перехоплені, Ізраїль не зміг зупинити щонайменше дві ракети, які завдали удару по авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю, де дислокується ізраїльський флот винищувачів F-35.

Про це пише The Times.

Тому, як вважають в газеті, перш ніж вдаватися до відплати Ірану, Ізраїль, можливо, спочатку захоче модернізувати свою протиповітряну оборону.

Західний чиновник заявив, що країна розгортає більше систем протиповітряної оборони середньої й великої дальності, які мають радіус дії майже 2 000 км. Найдалекобійніша система, яку має Ізраїль, Arrow 3 (екзоатмосферна гіперзвукова протибалістична ракета), була вперше використана в жовтні минулого року для перехоплення ракети, випущеної хуситами в Ємені.

"Хоча Ізраїль має набагато кращі технологічні й розвідувальні можливості, без сумніву [прогалини в протиповітряній обороні] є важливим фактором на додаток до інших аспектів, пов'язаних з готовністю іранців, які оцінюють майбутню атаку як дуже ймовірну", — сказав Майкл Мільштейн, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки.

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