Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, заявляють про понад 90 жертв

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Ще 150 осіб отримали поранення.

Ізраїль завдав авіаудару за багатолюдному житловому будинком у місті Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази/

Про це пише The Guardian.

Агентство цивільної оборони Гази, якою керує терористичне угруповання Хамас, заявило, що 93 людини загинули, а 40 все ще вважаються зниклими безвісти.

В органі, який відповідає за питання охорони здоров’я в анклаві, повідомили, що серед загиблих є 20 дітей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Рятувальники продовжують пошук загиблих та поранених.