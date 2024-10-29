Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, заявляють про понад 90 жертв
29 жовтня 2024, 14:55
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Ще 150 осіб отримали поранення.
Ізраїль завдав авіаудару за багатолюдному житловому будинком у місті Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази/
Про це пише The Guardian.
Агентство цивільної оборони Гази, якою керує терористичне угруповання Хамас, заявило, що 93 людини загинули, а 40 все ще вважаються зниклими безвісти.
В органі, який відповідає за питання охорони здоров’я в анклаві, повідомили, що серед загиблих є 20 дітей. Ще 150 осіб отримали поранення.
Рятувальники продовжують пошук загиблих та поранених.
Північна Газа стала центром відновлених масованих атак Ізраїлю за останні три тижні, спрямованих проти бойовиків Хамасу, які там перегрупувалися. Насильство та ізраїльські накази про евакуацію призвели до переміщення великої кількості палестинців. Однак у регіоні залишається близько 100 тисяч людей.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію про наслідки удару.