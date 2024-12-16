Ізраїль вдарив по складах зброї та ракет у Тартусі, де розташована база рф

Це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року.

В ніч на понеділок, 16 грудня, авіація Ізраїлю здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус. Там розташована важлива військово-морська база рф та судноремонтний завод.

Про це передає The Times of Israel.

Ізраїльські літаки націлилися на низку об’єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. Пілоти влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема базу, яку використовували військово-морські сили рф, а також на військовий судноремонтний завод.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року", - пише видання.

Водночас у мережі з'явилися фото та відео потужних ударів по Тартусі. На кадрах видно, що ізраїльські удари були руйнівними.