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Ізраїль вдарив по складах зброї та ракет у Тартусі, де розташована база рф

16 грудня 2024, 09:35
Ізраїль вдарив по складах зброї та ракет у Тартусі, де розташована база рф
Фото: Укрінформ
Це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року.
В ніч на понеділок, 16 грудня, авіація Ізраїлю здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус. Там розташована важлива військово-морська база рф та судноремонтний завод.
 
Про це передає The Times of Israel.
 
Ізраїльські літаки націлилися на низку об’єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. Пілоти влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема базу, яку використовували військово-морські сили рф, а також на військовий судноремонтний завод.
 
"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року", - пише видання.
 
Водночас у мережі з'явилися фото та відео потужних ударів по Тартусі. На кадрах видно, що ізраїльські удари були руйнівними.
 
Ізраїльвійна в Сиріїбаза

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