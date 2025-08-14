Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану – AP

План викликає занепокоєння щодо порушення прав людини та переміщення людей із однієї зони конфлікту в іншу.

Ізраїль веде переговори щодо можливості переселення палестинців із Сектора Гази до Південного Судану.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на обізнані джерела.

Видання зазначає, що наразі невідомо, наскільки далеко просунулися переговори. У разі реалізації цей план означатиме переміщення людей із зони бойових дій і гуманітарної кризи в іншу нестабільну країну, що викликає серйозні занепокоєння з огляду на права людини.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що підтримує ідею колишнього президента США Дональда Трампа щодо «добровільної міграції» більшої частини населення Гази.

Також повідомляється, що Ізраїль висував подібні пропозиції іншим африканським державам.

"Я вважаю, що правильне рішення, навіть згідно з законами війни, дозволити населенню піти, а потім з усією силою вдарити по ворогу, який залишився", - заявив Нетаньягу.

Тим часом CNN повідомляє, що для Південного Судану така угода могла б стати кроком до зміцнення дипломатичних відносин з Ізраїлем. В офісі заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскел підтвердили, що вона планує відвідати Південний Судан у межах першого візиту високопосадовця Ізраїлю до цієї країни.

Водночас у МЗС Південного Судану спростували інформацію про переговори з Ізраїлем щодо переселення палестинців, назвавши такі повідомлення безпідставними.

На початку місяця ми писали, що Ізраїль готується до повного захоплення Гази.