CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам, незважаючи на п'яту хвилю коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль відкриває кордони для іноземців із 9 січня - умови в'їзду
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.
В Ізраїль буде дозволено в'їзд лише з країн, які не перебувають у "червоному" списку МОЗ країни.
Усі іноземці, що прибувають, повинні бути щеплені вакциною, схваленою МОЗ Ізраїлю. Потрібно заповнити спеціальну інтернет-форму перед вильотом. ПЛР-аналіз або експрес-аналіз (антиген) виробляються до вильоту та після прибуття до Ізраїлю. Після прибуття необхідно розпочати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.
При цьому заборона на в'їзд до Ізраїлю нещеплених туристів триває. Туристи з "червоних" країн зможуть в'їхати до Ізраїлю лише за дозволом комісії з екстрених випадків.
Зазначається, що з 4 січня змінюються правила карантину для громадян, які повертаються до Ізраїлю. Ті, хто прибуває з "помаранчевих" країн, мають зробити ПЛР-аналіз у Бен-Гуріоні та розпочати 24-годинний карантин – або до отримання негативного результату.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Аш схвалив запровадження четвертої дози вакцини від коронавірусу літнім людям та медикам.
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04 01 2022 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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