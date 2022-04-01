Ізраїль відкриває кордони для іноземців із 9 січня - умови в'їзду

З 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам, незважаючи на п'яту хвилю коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.

В Ізраїль буде дозволено в'їзд лише з країн, які не перебувають у "червоному" списку МОЗ країни.

Усі іноземці, що прибувають, повинні бути щеплені вакциною, схваленою МОЗ Ізраїлю. Потрібно заповнити спеціальну інтернет-форму перед вильотом. ПЛР-аналіз або експрес-аналіз (антиген) виробляються до вильоту та після прибуття до Ізраїлю. Після прибуття необхідно розпочати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.

При цьому заборона на в'їзд до Ізраїлю нещеплених туристів триває. Туристи з "червоних" країн зможуть в'їхати до Ізраїлю лише за дозволом комісії з екстрених випадків.

Зазначається, що з 4 січня змінюються правила карантину для громадян, які повертаються до Ізраїлю. Ті, хто прибуває з "помаранчевих" країн, мають зробити ПЛР-аналіз у Бен-Гуріоні та розпочати 24-годинний карантин – або до отримання негативного результату.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Аш схвалив запровадження четвертої дози вакцини від коронавірусу літнім людям та медикам.