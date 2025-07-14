Ізраїль визнав помилковий удар по табору в Газі: є загиблі та десятки поранених
Місцеві чиновники повідомили, що в результаті ізраїльського удару щонайменше вісім палестинців, більшість з яких діти, загинули і більше десятка були поранені в центральній частині Гази, коли вони пішли по воду в неділю, 13 липня.
Ізраїльські військові заявили, що ракета мала на меті вразити бойовика Ісламського джихаду в цьому районі, але через несправність вона впала "на десятки метрів від цілі".
Про це пише Reuters.
"Армія оборони Ізраїлю висловлює жаль з приводу будь-якої шкоди, заподіяної цивільним особам, які не мають відношення до конфлікту", — йдеться в заяві, в якій також зазначено, що інцидент розслідується.
Ахмед Абу Сайфан, лікар швидкої допомоги в лікарні Аль-Авда повідомив, що удар був завданий по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат, в результаті чого загинули шестеро дітей і 17 отримали поранення.
В агентстві додають, що дефіцит води в Газі різко погіршився в останні тижні, оскільки через нестачу палива були закриті опріснювальні та санітарні споруди, що змусило людей залежати від пунктів збору води.