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Ізраїль завдав авіаударів по всьому Лівану, убивши за добу щонайменше 27 людей – AP

17 жовтня 2024, 11:11
Ізраїль завдав авіаударів по всьому Лівану, убивши за добу щонайменше 27 людей – AP
Фото: trend.az
Ліванський підрозділ реагування на кризу зафіксував 138 авіаударів і обстрілів у середу.
Ізраїль завдав авіаударів по всьому Лівану, убивши щонайменше 27 людей за останні 24 години.
 
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу Бейрута.
 
Ліванський підрозділ реагування на кризу зафіксував 138 авіаударів і обстрілів у середу.
 
Удари тривали по всьому Лівану, включно зі східною долину Бекаа та Набатією на півдні Лівану, де, за словами ізраїльських військових, атаки були спрямовані проти командних центрів "Хезболли" та об'єктів зі зброєю, які були розміщені в цивільних районах.
 
Понад 10 атак відбулися на місто Кана у південному Лівані, де місцеві жителі досі “пам’ятають ізраїльські бомбардування під час попередніх конфліктів”.
 
Ізраїльські військові заявили, що їхньою метою під час ударів у вівторок увечері по місту був Джалал Мустафа Харірі, командир “Хезболли”, відповідальний за цей район. Унаслідок загинули 15 людей. 
ІзраїльЛіванвійна в Україніросія окупанти

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