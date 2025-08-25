Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль завдав ударів по лікарні на півдні Газі: загинули десятки людей, серед них журналісти

25 серпня 2025, 18:02
Ізраїль завдав ударів по лікарні на півдні Газі: загинули десятки людей, серед них журналісти
Фото: facebook.com idfonline
Ізраїль продовжує атакувати медичні заклади.

Згідно з даними медичного комплексу Нассер, в результаті двох ізраїльських ударів по лікарні на півдні Гази загинули більше десятка палестинців, серед яких журналісти з різних ЗМІ.

Лікарня повідомила, що в результаті атаки 25 серпня загинули щонайменше 14 осіб, серед яких було кілька журналістів, а ще багато людей отримали поранення, пише CNN.

Серед загиблих журналістів — Мохаммад Салама, оператор телеканалу "Аль-Джазіра", Хуссам Аль-Масрі, який працював на агентство Reuters, та Маріам Абу Дагга, яка протягом війни співпрацювала з Associated Press та іншими ЗМІ. Лікарня також повідомила, що в результаті удару загинув і незалежний журналіст Моат Абу Таха.

Організація цивільної оборони Гази повідомила, що в результаті атаки загинув і один із членів її команди.

Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило, що перший удар по лікарні вразив четвертий поверх медичного комплексу Нассер у понеділок зранку, а незабаром стався другий удар, внаслідок якого постраждали медичні бригади та рятувальники.

