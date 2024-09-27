Ізраїль заявляє, що отримав від США пакет військової допомоги на суму $8,7 млрд

США підтвердили "незмінну підтримку безпеки Ізраїля".

26 вересня Ізраїль оголосив, що досягнув домовленості зі США про надання пакету допомоги на суму 8,7 млрд доларів для підтримки військових зусиль, що тривають. Кошти на цей пакет були виділені Конгресом у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент підписав у квітні.

Про це інформує The Hill.

Оголошений пакет включає 3,5 млрд доларів на закупівлі воєнного часу і 5,2 млрд доларів на системи протиповітряної оборони, в тому числі "Залізний купол", систему перехоплення ракет ближнього радіусу дії, і "Праща Давида", яка може перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети, ракети дальнього радіусу дії та інші повітряні загрози.

"Ці зусилля спрямовані на збереження якісної переваги Ізраїля в регіоні й підтримку поточних військових операцій", — йдеться в заяві Міністерства оборони Ізраїля.

У заяві Пентагону зазначається, що Аманда Дорі, заступник міністра оборони з питань політики, підтвердила незмінну підтримку безпеки Ізраїля з боку адміністрації Байдена й обговорила "важливість пошуку дипломатичних рішень, необхідних для забезпечення тривалої безпеки".

Сьогодні у заяві, оприлюдненій його канцелярією, прем'єр-міністр Ізраїля Нетаньягу сказав, що Ізраїль "поділяє цілі очолюваної США ініціативи, яка полягає в тому, щоб дати можливість людям уздовж нашого північного кордону безпечно повернутися до своїх домівок".

"Ізраїль цінує зусилля США в цьому відношенні, оскільки роль США є незамінною в просуванні стабільності й безпеки в регіоні", — йдеться в заяві.