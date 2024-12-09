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ПОЛІТИКА

Ізраїльські війська вперше за 50 років увійшли на територію Сирії – The New York Times

09 грудня 2024, 09:18
Ізраїльські війська вперше за 50 років увійшли на територію Сирії – The New York Times
Фото: facebook.com idfonline
Введення ізраїльських військ відбулося на тлі успішного повалення режиму диктатора Сирії Башара Асада силами повстанців.

Ізраїльські війська вперше з часів Війни Судного дня 1973 року перетнули кордон із Сирією через демілітаризовану зону.

Про це повідомляє The New York Tilmes з посиланням на двох ізраїльських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Як повідомляє видання, введення ізраїльських військ відбулося на тлі успішного повалення режиму диктатора Сирії Башара Асада силами повстанців.

Крах режиму і поспішна втеча Асада з Дамаска змусила держави Близького Сходу готуватися до посилення регіональної нестабільності, пише NYT.

За даними видання, ізраїльські війська взяли під контроль вершину гори Хермон на сирійському боці кордону, а також кілька інших точок, які вважаються важливими для стабілізації контролю над районом Голанських висот.

Начальник ізраїльського Генштабу генерал-лейтенант Герці Халеві раніше повідомляв, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вийшли за межі демілітаризованої буферної зони на Голанських висотах і що Ізраїль таким чином «ввів війська на сирійську територію». Однак офіцер не став уточнювати деталі, повідомили журналісти.

Як повідомляє NYT, Ізраїль таємно діє в Сирії вже багато років на тлі поточного конфлікту з угрупуванням бойовиків Хезболла, підтримуваним Іраном, яке, зокрема, воювало в Сирії на боці режиму Асада.

За інформацією видання, останнім часом війська ЦАХАЛ стали частіше завдавати ударів по об'єктах і людях у районі сирійського кордону. За словами ізраїльського командування, метою таких ударів є лінії постачання Хезболли. 

Але, пише NYT, розгортання наземних військ ЦАХАЛ за межами демілітаризованої зони в Сирії означає значне зрушення в зовнішній політиці, оскільки ізраїльська армія відкрито не перебувала на сирійській території 50 років — від моменту укладення угоди про припинення вогню 1974 року, що офіційно завершила Війну судного дня.

Як повідомили виданню два чиновники, ВПС Ізраїлю у вихідні завдали ударів по цілях у Сирії — для знищення військових об'єктів режиму Башара Асада, які могли потрапити в руки повстанців.

Такі об'єкти й раніше становили небезпеку для Ізраїлю, але тепер вона може бути поглиблена екстремістськими елементами серед повстанців, які можуть захопити контроль над ними і використовувати їх проти Ізраїлю, вважають чиновники.

Серед цілей були невеликі запаси хімічної зброї, насамперед іприту і газу VX, які, за словами чиновників, залишалися в розпорядженні сирійського режиму — попри попередні домовленості про роззброєння. 

Ізраїльські військові також завдали ударів по батареях і машинах ППО російського виробництва, оснащених радарами, а також по складах ракет Скад, розповіли NYTчиновники.

Ізраїльські військові заявили, що вони "не втручаються у внутрішні події в Сирії". Однак додали, що їхні війська «продовжать діяти доти, доки це буде необхідно для збереження буферної зони і захисту Ізраїлю та його цивільного населення», цитує їх видання.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив 8 грудня, що віддав наказ військам "узяти під контроль буферну зону" між Ізраїлем і Сирією, і сказав, що ЦАХАЛ зайняли військові пости, залишені сирійськими військами. Ізраїльська армія закріпилася на Голанських висотах під час Шестиденної війни 1967 року. У 1973 році Сирія зробила спробу повернути Голанські висоти під час Війни Судного дня, але зазнала поразки.

ІзраїльСирія

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