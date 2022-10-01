Ізраїльський супутник випробує технологію захисту від космічної радіації
Про це повідомили у Тель-Авівському університеті, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
TauSat-3, розміром приблизно з коробку для взуття, має випробувати COTS-Capsule - інноваційну технологію виявлення та пом'якшення шкоди, завданої космічним системам космічними променями. Супутник, спроєктований та побудований експертами Тель-Авівського університету, був успішно встановлений та введений в експлуатацію на МКС і нині підтримує зв'язок з наземними станціями.
На думку дослідників, COTS-Capsule дасть змогу використовувати в космосі сучасне комерційне електронне обладнання, включивши його у захищене середовище. Нині електронне обладнання, що відправляється в космос, має бути спеціально модифіковане, щоб уникнути впливу радіації. Як стверджують дослідники, завдяки захисту COTS-Capsule стане можливим використання готових комерційних компонентів.
"Таким чином, це дасть змогу використовувати сучасні електронні компоненти, водночас значно заощадивши час на розробку та знизивши затрати на космічну продукцію", - заявили вони.
Як відомо, 21 грудня супутник був запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді в американському штаті Флорида. Потім його доставили на МКС вантажним кораблем Cargo Dragon C209.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО James Webb розгорнув у космосі екран завбільшки з тенісний корт
- ФОТО LG представила концепцію прозорих дисплеїв
- ФОТО "Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин