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Ізраїльський супутник випробує технологію захисту від космічної радіації

TauSat-3, розміром приблизно з коробку для взуття, має випробувати COTS-Capsule - інноваційну технологію виявлення та пом'якшення шкоди, завданої космічним системам космічними променями
Ізраїльський супутник TauSat-3, призначений для випробування нової технології захисту космічних систем від космічного випромінювання, успішно доставлений на Міжнародну космічну станцію (МКС).
Ізраїльський супутник випробує технологію захисту від космічної радіації Фото: Courtesy of Tel Aviv University

Про це повідомили у Тель-Авівському університеті, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

TauSat-3, розміром приблизно з коробку для взуття, має випробувати COTS-Capsule - інноваційну технологію виявлення та пом'якшення шкоди, завданої космічним системам космічними променями. Супутник, спроєктований та побудований експертами Тель-Авівського університету, був успішно встановлений та введений в експлуатацію на МКС і нині підтримує зв'язок з наземними станціями.

На думку дослідників, COTS-Capsule дасть змогу використовувати в космосі сучасне комерційне електронне обладнання, включивши його у захищене середовище. Нині електронне обладнання, що відправляється в космос, має бути спеціально модифіковане, щоб уникнути впливу радіації. Як стверджують дослідники, завдяки захисту COTS-Capsule стане можливим використання готових комерційних компонентів.

"Таким чином, це дасть змогу використовувати сучасні електронні компоненти, водночас значно заощадивши час на розробку та знизивши затрати на космічну продукцію", - заявили вони.

Як відомо, 21 грудня супутник був запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді в американському штаті Флорида. Потім його доставили на МКС вантажним кораблем Cargo Dragon C209.

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10 01 2022 13:42
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