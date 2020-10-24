Johnson & Johnson відновили випробування вакцини від COVID-19 після хвороби в одного учасника

На початку жовтня вони призупиняли процес через невідоме захворювання в учасника випробування.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "The Wall Street Journal".

Управління з санітарного нагляду США почало розслідування після того, як в одного учасника випробування з’явилася "незрозуміла хвороба". Як з’ясувалося, 12 жовтня чоловік переніс інсульт після того, як він отримав вакцину.

Зрештою, фахівці не виявили жодного зв’язку з тим, що препарат міг спровокувати інсульт. Тому компанії рекомендували продовжити випробування.

Випробування AstraZeneca у США

У вересні "поставили на паузу" спільне випробування вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету. Тоді в одного із вакцинованих виявили поперековий мієліт - запалення спинного мозку, яке викликається вірусами.

Це випробування зупиняли вже вдруге, проте для медичного проєкту, в якому беруть участь тисячі людей, це нормально. Вже за п'ять днів тестування вакцини частково відновилося у деяких країнах. У США дозволили відновити тестування лише у п‘ятницю, 23 жовтня.

Тестування вирішили продовжити за умови, що дослідники мають попереджати усіх наступних потенційних учасників про появу побічних ефектів.

Нагадаємо, що у Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19