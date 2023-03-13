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Кабінет Міністрів підтримав збільшення видатків на потреби оборони на 537 мільярдів гривень

13 березня 2023, 20:52
Кабінет Міністрів підтримав збільшення видатків на потреби оборони на 537 мільярдів гривень
Фото: Reuters
Більшість суми скерують безпосередньо в цьому напрямку.

Кабінет міністрів підтримав виділення додаткових 518 мільярдів гривень на сектор безпеки й оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії",- наголосив прем’єр-міністр України, Денис Шмигаль. 

Шмигаль зазначив, що завдяки підтримці міжнародних союзників Україна знайшла додаткові фінансові можливості, аби підтримати нашу армію.

Так, у проекті закону пропонується спрямувати додаткові кошти на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо.

Він додав, що розраховує на підтримку Верховної Ради.

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