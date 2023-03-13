Кабінет Міністрів підтримав збільшення видатків на потреби оборони на 537 мільярдів гривень
Кабінет міністрів підтримав виділення додаткових 518 мільярдів гривень на сектор безпеки й оборони.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії",- наголосив прем’єр-міністр України, Денис Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що завдяки підтримці міжнародних союзників Україна знайшла додаткові фінансові можливості, аби підтримати нашу армію.
Так, у проекті закону пропонується спрямувати додаткові кошти на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо.
Він додав, що розраховує на підтримку Верховної Ради.