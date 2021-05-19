Всі подані у травні звернення за оформленням субсидії будуть опрацьовані з урахуванням оновлених критеріїв

Кабінет Міністрів України вніс зміни до ухвалених у квітні цього року правил отримання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду оприлюднила уточнення, які уряд вніс до постанови про нові правила призначення субсидій.

"Що ми пропонуємо уточнити у рішенні уряду: перше, не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів. Друге, ми пропонуємо до 100 тисяч гривень суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії. Третє, ми пропонуємо не враховувати житлові приміщення , які перебувають у спільній, частковій або сумісній власності, а також ті, які знаходяться у сільській місцевості", - розповіла Лазебна.

Окрім того, за її словами, ухваленим рішенням пропонується зробити автоматичне перепризначення субсидії тим домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається.

"Тобто рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам буде здійснено в автоматичному режимі органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації. Таким чином призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020- 2021 роках, буде проводитися без звернення громадян", - зазначила міністр.

Водночас вона уточнила, що є винятки, зокрема, домогосподарства, яким була надана житлова субсидія у минулому опалювальному періоді.

"Це ті, які отримували субсидію у грошовій безготівковій формі, це ті, у кого вона була призначена за фактичним місцем проживання, і ті, яким субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації. Тобто цим людям треба буде подати нові заяви і декларації", - повідомила урядовець.

За її словами, в результаті реалізації постанови, понад 2,5 млн домогосподарствам субсидія на наступний період призначатиметься автоматично без їхнього особистого звернення, “і тільки 15% домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання”.

Лазебна зауважила, що проєктом постанови також передбачається застосування її норм з 1 травня 2021 року.

"Це дозволить уникнути непорозумінь під час призначення житлових субсидій, пов’язаних з відмінностями положень цих нормативно-правових актів", - уточнила міністр.

Також вона зауважила, що "всі подані у травні звернення за оформленням субсидії будуть опрацьовані з урахуванням оновлених критеріїв".

Як повідомлялося, у квітні уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.