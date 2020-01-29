Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права у поїздах і на внутрішніх авіарейсах
Кабінет Міністрів України дозволив використовувати електронні водійські права для посвідчення особи в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні на засіданні уряд підтримав впровадження експерименту. Під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформлення багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток "Дія", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України наприкінці листопада 2019 року запустив реалізацію експериментального проекту електронного посвідчення водія (е-посвідчення) та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (е-свідоцтво), які можна пред'являти поліцейським замість водійських прав і техпаспорта на бланках.
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