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Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права у поїздах і на внутрішніх авіарейсах

"Сьогодні на засіданні уряд підтримав впровадження експерименту"
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України наприкінці листопада 2019 року запустив реалізацію експериментального проекту електронного посвідчення водія (е-посвідчення) та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (е-свідоцтво), які можна пред'являти поліцейським замість водійських прав і техпаспорта на бланках.
Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права у поїздах і на внутрішніх авіарейсах Фото: З відкритих джерел

Кабінет Міністрів України дозволив використовувати електронні водійські права для посвідчення особи в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні на засіданні уряд підтримав впровадження експерименту. Під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформлення багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток "Дія", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України наприкінці листопада 2019 року запустив реалізацію експериментального проекту електронного посвідчення водія (е-посвідчення) та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (е-свідоцтво), які можна пред'являти поліцейським замість водійських прав і техпаспорта на бланках.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні з'явиться електронний лікарняний.
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29 01 2020 13:12
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